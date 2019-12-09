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    09.12.2019 - 11:06 | | AA

    Soğuyan havalar Marmara balıkçısını umutlandırdı

    Marmara Denizi'nin güneyinde avlanma sezonunun ilk 3 ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle durgun dönem geçiren balıkçılar, havaların soğumaya başlaması ve yer yer görülen kar yağışının da etkisiyle bolluk bekliyor.

    Soğuyan havalar Marmara balıkçısını umutlandırdı

    SS Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, AA muhabirine, suların ısındığı dönemlerde balıkların dağınık kaldığını, soğumayla da toplu halde bulunmaya başladıklarını söyledi.

    Eylül-kasım döneminde balığın az, fiyatların yüksek belirten Karataş, "Havalar soğuyup balıklar toplandıktan sonra belki bir çinekop, hamsi avcılığı olabilir." dedi.

    Karataş, trol ve gırgırla avcılığın balık popülasyonunu etkilediğini vurguladı. Avlanma yasağı başlangıcının geriye çekilmesini öneren Karataş, şunları kaydetti:

    "Balık havyarlıyken ben balık tutuyorum. Bana bu dönemde avlanma yasağı getirsinler. Havyarlıyken ben bu balığı tutmayayım ve balık üremesini sağlasın. Bu bahçe bizim ve biz ekmek yiyoruz. Biz balık tuttuğumuz sürece halk da ucuz balık yiyecek. Biz avlanamazsak halk da çok pahalı balık yiyecek. 2020 yılı için ancak iyi geçmesi temennisinde bulunabiliyorum. İnşallah balıklar iyi havyar tutar. 2020'nin 2019'dan daha iyi geçeceğini tahmin ediyorum, inşallah öyle olur."

    "Palamut, uskumru ve çinekop pek olmadı"

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali esnafından Ali Çakıroğlu da Erdek Körfezi'nden tutulan balıkları sattıklarını belirtti.

    Bugünlerde fiyatların yüksek seyrettiğini söyleyen Çakıroğlu, kilogram başına sardalye ve hamsinin 20-30, istavritin 15-20 lira olduğunu aktardı.

    Atilla Akduman ise son günlerde elverişsiz hava şartları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı bilgisini verdi.

    Balıkhaneye fazla balık gelmediği için fiyatların düşmediğini dile getiren Akduman, "Palamut, uskumru ve çinekop pek olmadı. Palamudun çifti toptan aldığımızda 90 liraya geliyor, biz de tanesini 50 liradan satıyoruz. Mezgitin kilogramı ise 20-25 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

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