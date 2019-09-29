Sonbahar denizcilik şenliği Tuzla’da

Gemi ve yat ihracatında 2018’e göre yüzde 15 büyüme gösteren Türk tersanelerinin tanıtımı için çok önemli olan tekne Uluslararası Boat Show Tuzla, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda 5-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

2018 yılında 95 milyon dolar olan gemi ve yat ihracatı bu yıl 109 milyon dolara ulaştı. Artan deniz aracı ihracatımızın anlatılacağı fuarda 2020 model tasarım teknelerin Türkiye tanıtımları da yapılacak. Türkiye’nin ihracat rekortmeni denizcilik sektörünün en büyük buluşmalarından olan Uluslararası Boat Show Tuzla’da 60 bin TL’den başlayan ekonomik tekneler de yer alacak. 15 bini yabancı toplam 60 bin ziyaretçinin beklendiği fuardaki teknelerin 5 ile 50 metre arasında olacağı öğrenildi. Ultra lüks megayatlar, süper yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri gibi pek çok alternatifin yer alacağı fuarda ödüllü tasarımlarda bulunacak. Fuarda özel etkinlik alanında küçük denizcilere yelken eğitimleri verilecek. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da çocukların ilgisini çekecek. Mavi Vatan teması kapsamında, Edhem Dirvana, Cenk Tekkaya ve Emekli Amiral Cem Gürdeniz konferans verecek.

İddialı marka ve modeller

Deniz Yatçılık, Absolute Yachts’ın İtalyan zarafetini yansıtan 72 Fly modeli Sergio Maggi ile iddialı olacak. 22 metrelik tekne, denize duyulan tutkuyu kanıtlayacak. Top Leisure firması, Sun Odyssey 440 ve Sun Odyssey 490 modelleri ile fuarda olacak. Turmarin, MCY ve MY 44 katamaran modelinin Türkiye lansmanını GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda yapacak. Tezmarin firması, Monte Carlo Yachts 70 ile süperyat kategorisinde boy gösterecek.