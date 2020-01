Sucuk 3 milyar TL’yi buldu pastırma atağa kalktı

Sağlıklı yaşam trendiyle beraber pastırmaya talepte patlama yaşanıyor.

Polonez İcra Kurulu Başkanı Boran Uzun, Türkiye’de şarküteri sektörünün büyüklüğünün 6 milyar TL olduğunu belirterek, “Açık tüketim de bu rakamın içinde. Ama kasaplar yok. Bu alan çok büyüyor. Paketli ürün oranı yüzde 90’a çıkacak. İnsanlar vakitsizlikten ve güven unsuru nedeniyle paketli ürüne yöneliyor. En çok tüketilen sucuk, pastırma. Sucuk uzak ara önde. Pastırma yüzde 68 büyüdü” dedi.



Yağsız et isteniyor



Türkiye’de sucuk pazarının zincir marketler ve açık satışla 3 milyar TL’yi bulduğunu dile getiren Uzun, “Pastırmanın oranı biraz daha düşük. Pastırmanın halen büyük kısmı geleneksel olarak tüketiliyor. Ama pastırma sucuğun üç katı büyüyor. Sağlık ve lezzet arayanlar tercih ediyor. Eskiden ağır kokusu ve çemeni vardı. Artık her beğeniye uygun. Sucuk ise kahvaltı sofraları ve mangalın vazgeçilmezi” diye konuştu.



Uzun, insanların artık daha sağlıklı ve az yağlı protein almak istediğini anımsatarak, hindi etinin de revaçta olduğunu kaydetti. Sucukta yasanın yıl sonu değişeceği bilgisini de veren Uzun, “Isıl işlem görmüş ve fermente diye iki çeşit vardı. Isıl işlem görmek zaten bir tür fermentasyon. O sucuğun yağ ve su oranı daha farklı. Bekleyip fermente olursa kuru et oranı yüksek oluyor. Ama kesinlikle hiçbiri sağlıksız değil. 1 Ocak’tan itibaren fermente sucuk demek yasaklanacak. Dana sucuk denecek. Sucuk, Dünya Sağlık Örgütü ve Tarım Bakanlığı’nın sınırları içinde yenirse kesinlikle sağlıksız değil. Her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmamak lazım” ifadelerini kullandı.



Uzun, Türkiye’de kişi başı et tüketimiyle ilgili de, “Kişi başına yılda 32 kg ile dünya ortalamasının altındayız. Tavuk eti çok tüketiliyor, 2.5 milyon ton. Dana eti 1.5 milyon tonda. Koyun eti düşük 150 bin ton. Hindi 55 - 60 bin tonlarda. Kişi başı yıllık tüketim tavukta 17 kg, koyunda 4.2 kg. Tavuk ve hindi eti fiyatlarının artması etkili oldu ama bu ikisi büyüyor. Gelecek yıl da büyüyeceğini düşünüyorum” bilgisini verdi.



5 milyon euro’luk yatırım



Polonez’in sektörde ilk üçte olduğunu da aktaran Boran Uzun, şunları söyledi:



“Pazar payımız geçen yıla göre yüzde 24 büyüdü. İlk üçte biraz daha yukarı tırmandık. Ciromuz 300 milyon TL’ye yaklaştı. Bu yıl istihdamı da artırdık. 400 çalışanımız var. Bu yıl bazı bayilerimizde de değişiklik yaptık.”



2020 yılında iki yatırımlarının olacağını da açıkayan Uzun, üretim hatlarını yenileme ve kapasite artırımı için yeni bina inşaatı yapacaklarını ve 5 milyon euro’luk yatırım bütçeleri olduğunu vurguladı.