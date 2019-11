Tamamlayıcı sağlıkta % 25 indirim yaptı

Kampanya kapsamında herhangi bir sigorta şirketinde mevcut aktif sağlık poliçesi olmayan ve tamamlayıcı sağlık sigortası alacak olanlar, ilk yıl primine özel olarak ve yatarak tedavilerde geçerli yüzde 25 indirim avantajından yararlanacak.

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, “Bizlere sağlığını, geleceklerini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Türkiye’de sağlık sigortası denildiğinde ilk akla gelen sigorta şirketi olarak müşterilerimize her daim sevdiklerinin yanında olabilmeleri için tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüzde böyle bir fırsat sunuyoruz” dedi.



Sağlık ihtiyacı



Özdemir, “Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortasına ilk adım olmakla beraber sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih eden müşterilerimiz için ideal bir ürün” dedi.



Özdemir, “En büyük farkımız anlaşmalı kurum ağı dışında olsa bile, SGK ile anlaşması olan bir kurumda gerçekleşen yatarak tedavi harcamalarını da poliçe limitleri dahilinde kapsaması” diye konuştu.