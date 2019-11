Tapu harcı gerçek değerden alınacak

Kurum, ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda, şunları söyledi:



“Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması sağlanacak. Bugün piyasada vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa, aynı değerden de tapuda bedelini göstersin. Düzenleme buna ilişkindir. Şu an haksız bir rekabet söz konusu. Konutunu 300 bin liraya satan vatandaşımız, emlak rayiç değeri, beyan değeri ne ise onu gösterebiliyor. Tabii göstermeyen vatandaşlarımız da var.”



Fiyat belirleme işlemini özel eksperlerin yapacağı ve bunun da bir ücrete tabi olacağına ilişkin eleştirilerin sorulması üzerine de Kurum, Türkiye’de yaklaşık 20 milyon bina olduğunu ve her yıl 1 milyon 200 bin konut satıldığını vurguladı.









Ekspertiz yapılacak



Gayrimenkul firmalarının, sattığı değerin gerçeğini beyan etmek zorunda olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

“Buna ilişkin birçok firma zaten bu çerçevede çalışmaktadır. Değerlemeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde de yapılacak, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı ekspertiz firmalarınca da yapılacak. Bir binada birkaç değerleme olduktan sonra da işte bu üç boyutlu yaptığımız haritalarla yine o değerlemeleri katına ve şerefiyesine göre genel müdürlüğümüz dağıtacak. Tabii bu bir süreç alacak. 16 milyon, 20 milyon binanın değerlemesi kolay değil. Ama her yıl satılacak 1 milyon konutla birlikte bunların bir kısmının değerlemesi de zaten mevcut. SPK lisanslı firmalarca yapılmış değerlemeler var, o değerlemeleri de dikkate alacağız. Değerlemelerin bir kısmı da elimizde mevcut.”



Yeni projeler: Akıllı göz e-belediye



Yeni projeler hakkında bilgi veren Kurum, belediyelerle yürüttükleri ‘e-belediye’ projesini önümüzdeki yıl kullanıma açacaklarını söyledi. Kurum, “16 milyon yapının eş yükselti eğrileri ve arazi yükseltileri, oturum alanları, kat yükseklikleri dijital olarak mevcut. Bundan sonra ‘akıllı göz’ sistemiyle kaçak yapılaşmayı anında tespit edeceğiz” dedi.



Kurum, “Belediyelerimiz dijital olarak planlarını, imar planlarını yine tapu kadastro, alt yapı ve haritaya ilişkin bilgilerini Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki portaldan elde edebilecek. Bilgi kirliliğini de ortadan kaldıracak işlemlerimizi daha hızlı yapacak adımları atmış olacağız” diye konuştu.