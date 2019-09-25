Taraftarlar da yolda kaldı!

Birçok taraftarın rezarvasyonu boşa çıkarken, finansal sıkıntıları oluştu. Özellikle İngiltere Premier Lig maçlarına gitmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptıran taraftarlar; hem havayolu, hem de konaklama ücretlerini yatırmıştı. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham gibi dev takımları izlemek isteyen futbolseverlerin rezervasyon paraları boşa gitti. Bu 6 büyük takıma paket program ayarlayan şirketin iflasıyla beraber taraftarlar sıkıntı çekerken, Asya ülkelerinden başvuruların olduğu bildirildi.