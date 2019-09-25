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    HaberlerEkonomiTaraftarlar da yolda kaldı!
    25.09.2019 - 07:50 | | Milliyet Spor  

    Taraftarlar da yolda kaldı!

    Thomas Cook’un iflası spor taraftarlarını da mağdur etti.

    Taraftarlar da yolda kaldı!

    Birçok taraftarın rezarvasyonu boşa çıkarken, finansal sıkıntıları oluştu. Özellikle İngiltere Premier Lig maçlarına gitmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptıran taraftarlar; hem havayolu, hem de konaklama ücretlerini yatırmıştı. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham gibi dev takımları izlemek isteyen futbolseverlerin rezervasyon paraları boşa gitti. Bu 6 büyük takıma paket program ayarlayan şirketin iflasıyla beraber taraftarlar sıkıntı çekerken, Asya ülkelerinden başvuruların olduğu bildirildi.  

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