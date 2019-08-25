Teknopark’tan büyüme atağı

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul’un Türkiye’nin başta savunma sanayisi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, enerji, sağlık bilimleri gibi kritik alanlarında yüksek teknoloji geliştirmeleri yapan 300 şirkete ev sahipliği yaptığını söyledi

Topçu, geçen yıl 24 milyon dolara yakın teknoloji ihracatına imza atan ve 5 bin kişilik istihdam sağlayan teknoparkta 1500’ü aşkın milli proje üzerinde çalışıldığını söyledi.

Daha çok şirkete destek vermek ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak üzere büyümeye devam ettiklerini belirten Topçu, 3. etapta yer alacak blokların özelliklerini şöyle sıraladı:

Yeni bloklar

“Toplam 32 bin 407 metrekare alana sahip A Blok; Kuluçka Merkezi ve Ar-Ge ofislerinin bulunduğu 2 ayrı kanada sahip olacak. B Blokta ikiz bloklar olarak tasarlanan ve toplam 65 bin 105 metrekare alana sahip B1-B2 Ar-Ge blokları zemin kotunda birleştirilmiş, bu alanda 900 metrekare büyüklüğünde fuaye alanı, 500 kişi kapasiteli bir çok amaçlı salon tasarlandı. C Blok 15 bin 795 metrekare alana sahip. Maltepe Üniversitesi Ar-Ge Binası olarak kullanılacak. Blok kapsamında Ar-Ge ofisleri ile laboratuvar alanlarının da bulunmasını planlıyoruz.”