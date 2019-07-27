Terra Pizza 3 yılda 350 şubeye ulaşacak

Pizza Pizza, 25. yılına girerken kapsamlı bir büyüme, genişleme ve kurumsallaşma süreci başlattı. Şirket, marka stratejisini geliştirme ve kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında ismini de Terra Pizza olarak yeniledi.

130 restoranı var

Pizza Pizza, Türkiye’de 43 şehirde 130 restoranıyla hizmet veriyor ve 1000’in üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Terra Pizza ismiyle de daha fazla pizza severe ulaşabilmek için 3 yılda 350 restorana ulaşmayı hedefliyor.

Terra Pizza CEO’su Emre Kurtoğlu, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aylarda yeni vizyonumuz çerçevesinde çok heyecan verici ve detaylı çalışmalar yaptık. Yeni marka stratejimizi oluştururken de müşteriyi hep merkeze aldık. 3 yılda 350 restorana ulaşmayı hedefliyoruz. Ciromuzu 4’e katlayacağız ve ek 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağız” dedi.