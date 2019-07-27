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    HaberlerEkonomiTerra Pizza 3 yılda 350 şubeye ulaşacak
    27.07.2019 - 07:50| AZRA NUR VATANSEVER

    Terra Pizza 3 yılda 350 şubeye ulaşacak

    Marka stratejisi ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak ismini Terra Pizza olarak yenileyen Pizza Pizza, 3 yılda 350 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

    Terra Pizza 3 yılda 350 şubeye ulaşacak

    Pizza Pizza, 25. yılına girerken kapsamlı bir büyüme, genişleme ve kurumsallaşma süreci başlattı. Şirket, marka stratejisini geliştirme ve kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında ismini de Terra Pizza olarak yeniledi.

    130 restoranı var

    Pizza Pizza, Türkiye’de 43 şehirde 130 restoranıyla hizmet veriyor ve 1000’in üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Terra Pizza ismiyle de daha fazla pizza severe ulaşabilmek için 3 yılda 350 restorana ulaşmayı hedefliyor.

    Terra Pizza CEO’su Emre Kurtoğlu, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aylarda yeni vizyonumuz çerçevesinde çok heyecan verici ve detaylı çalışmalar yaptık. Yeni marka stratejimizi oluştururken de müşteriyi hep merkeze aldık. 3 yılda 350 restorana ulaşmayı hedefliyoruz. Ciromuzu 4’e katlayacağız ve ek 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağız” dedi. 

    Güney Kore’de gece kulübünün balkonu çöktüDünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü. 2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
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