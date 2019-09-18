Tezmaksan Hannover’de

Metal işleme sektöründe dünyanın lider ticaret organizasyonu olarak kabul gören EMO Hannover’de tanıtılacak ürünlerin Avrupa’daki satışları ise 2020 yılında başlayacak. Pek çok marka ile iletişim halinde bulunan Tezmaksan’ın ilk distribütörlük anlaşmalarını fuarda yapması bekleniyor. Markanın, Cubebox’ta ilk yıl için koyduğu satış hedefi 5 milyon euro iken Kapasitematik’te ise 1 milyon euro.