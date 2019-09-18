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    HaberlerEkonomiTezmaksan Hannover’de
    18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tezmaksan Hannover’de

    Bir Alman markası olan Röders’in uzun yıllardır distribütörlüğünü yapan, aynı zamanda Almanya Mitsubishi Electric temsilciliğini de uzun yıllardır yürüten Tezmaksan, üretim verimliliğini artırmak amacıyla tasarlayıp geliştirdiği yeni ürünleri Cubebox ve Kapasitematik ile EMO Hannover Fuarı’na katıldı.

    Tezmaksan Hannover’de

    Metal işleme sektöründe dünyanın lider ticaret organizasyonu olarak kabul gören EMO Hannover’de tanıtılacak ürünlerin Avrupa’daki satışları ise 2020 yılında başlayacak. Pek çok marka ile iletişim halinde bulunan Tezmaksan’ın ilk distribütörlük anlaşmalarını fuarda yapması bekleniyor. Markanın, Cubebox’ta ilk yıl için koyduğu satış hedefi 5 milyon euro iken Kapasitematik’te ise 1 milyon euro.

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