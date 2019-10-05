‘Thomas Cook kredisinde’ son tarih 18 Ekim

Tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan dilekçe örneği ve istenilen belgeleri ileterek başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi 18 Ekim olarak belirlendi. Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda şöyle denildi:

“İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook’un 23/9/2019 itibariyle iflas ettiği tüm dünyada duyurulmuştur. Tur Operatörü Thomas Cook’un operasyonu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerinden Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin; ekteki formu doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde istenilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte en geç 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı bir canlı yayında, “150 milyon euro civarında bir ödenmemiş Thomas Cook faturasının oluşabileceğini düşünüyoruz” demişti.