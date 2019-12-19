Boeing ÅŸirketi, Endonezya ve Etiyopya'da iki uÃ§aÄŸÄ±n 5 ay arayla dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan 737 MAX serisi uÃ§aklarÄ± yere indirmiÅŸ, yaÅŸanan kazalardan dolayÄ± ÅŸirket bÃ¼yÃ¼k gÃ¼ven kaybÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rk Hava YollarÄ± ise kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte yaÅŸanan bu sorundan en Ã§ok olumsuz etkilenen ÅŸirketler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

HÃ¢lihazÄ±rda 75 adet Boeing 737 MAX tipi uÃ§ak sipariÅŸi bulunan ÅŸirket, 2019 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla teslim almÄ±ÅŸ olmasÄ± gereken 24 uÃ§aÄŸÄ± yaÅŸanan sorun nedeniyle operasyonlarÄ±nda deÄŸerlendiremiyor. Her gÃ¼n 1200'Ã¼n Ã¼zerinde uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiren, 2019 yÄ±lÄ±nda uÃ§uÅŸ aÄŸÄ±na 14 nokta ekleyen TÃ¼rk Hava YollarÄ± operasyon stratejisini bu uÃ§aklarda yaÅŸanan sorun nedeniyle yeniden planlamak zorunda kaldÄ±.Â

Ä°Ã‡ HAT UÃ‡UÅžLARINI OLUMSUZ ETKÄ°LEDÄ°, BÄ°LET FÄ°YATLARIÂ

KÃ¼resel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±nÄ±n Boeing 737 MAX tipi uÃ§aklarÄ±nÄ±n yere indirilmesi ve 24 uÃ§aÄŸÄ±n operasyonlarda kullanÄ±lamamasÄ± yurt iÃ§i uÃ§uÅŸ sayÄ±larÄ±nÄ± ve bilet Ã¼cretlerini de olumsuz etkiledi. TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n KAP'a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yÄ±lÄ±n ilk 11 ayÄ±nda geÃ§en seneye gÃ¶re arz edilen koltuk sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 6,7 azalma yaÅŸandÄ±. UÃ§ak yetersizliÄŸinden dolayÄ± yaÅŸanan bu azalmaya karÅŸÄ±n havayolu seyahatine olan talebin artmasÄ± bilet fiyatlarÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÄ±la gÃ¶re yukarÄ±ya Ã§ekti. Â

BOEÄ°NG ÃœRETÄ°MÄ° DURDURMA KARARI ALDI

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Boeing'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD dÃ¢hil birÃ§ok Ã¼lkede uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± bulunan uÃ§aklarÄ±n, havacÄ±lÄ±k otoritelerinden yeniden onay alana kadar, Ocak 2020'den itibaren Ã¼retime ara verileceÄŸi belirtilmiÅŸti. ABD Federal HavacÄ±lÄ±k Kurumu (FAA) ise aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 737 Max'larÄ±n yeniden havalanmasÄ±na ne zaman izin verileceÄŸi konusunda gerÃ§ekÃ§i olmayan beklentiler oluÅŸturulmamasÄ±Ã¶ konusunda uyarmÄ±ÅŸtÄ±.