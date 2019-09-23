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    HaberlerEkonomiTHY ve AnadoluJet paketleri yenilendi
    23.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY ve AnadoluJet paketleri yenilendi

    Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini yeniledi. Daha önce ekonomi kabini için ‘Ekonomi Promosyon’ ve ‘Ekonomi Esnek’ olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde ‘EcoFly’, ‘ExtraFly’ ve ‘PrimeFly’ seçeneklerinden oluşuyor. Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek.

    THY ve AnadoluJet paketleri yenilendi

    EcoFly seçeneğinde 15 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı tanınıyor.

    ExtraFly seçeneğinde ise, 20 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 250 ekstra bonus mil, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı sunulurken, PrimeFly’da ise 25 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 500 ekstra bonus mil, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı  veriliyor.

    Business seçeneğinde ise, 30 kilogram bagaj, 2 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, özel yemek servisi, business lounge kullanımı, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı tanınıyor.

    Üç yeni paket

    AnadoluJet, tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi sunuyor.

    Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde ‘Standart’, ‘EkstraJet’ ve ‘KonforJet’ seçeneklerinden oluşuyor.

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