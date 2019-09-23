THY ve AnadoluJet paketleri yenilendi
Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet, yurt içi uçuşlarında sundukları uçuş paketlerini yeniledi. Daha önce ekonomi kabini için ‘Ekonomi Promosyon’ ve ‘Ekonomi Esnek’ olarak iki farklı tipte sunulan uçuş paketleri yeni dönemde ‘EcoFly’, ‘ExtraFly’ ve ‘PrimeFly’ seçeneklerinden oluşuyor. Business sınıfında ise tüm ayrıcalıklar tek pakette yolculara sunulmaya devam edecek.
EcoFly seçeneğinde 15 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı tanınıyor.
ExtraFly seçeneğinde ise, 20 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 250 ekstra bonus mil, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı sunulurken, PrimeFly’da ise 25 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 500 ekstra bonus mil, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı veriliyor.
Business seçeneğinde ise, 30 kilogram bagaj, 2 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, özel yemek servisi, business lounge kullanımı, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı tanınıyor.
Üç yeni paket
AnadoluJet, tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi sunuyor.
Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde ‘Standart’, ‘EkstraJet’ ve ‘KonforJet’ seçeneklerinden oluşuyor.