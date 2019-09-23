THY ve AnadoluJet paketleri yenilendi

EcoFly seçeneğinde 15 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı tanınıyor.

ExtraFly seçeneğinde ise, 20 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 250 ekstra bonus mil, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı sunulurken, PrimeFly’da ise 25 kilogram bagaj, 1 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 500 ekstra bonus mil, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı veriliyor.

Business seçeneğinde ise, 30 kilogram bagaj, 2 parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, özel yemek servisi, business lounge kullanımı, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı tanınıyor.

Üç yeni paket

AnadoluJet, tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak 3 yeni uçuş paketi sunuyor.

Daha önce, promosyon ve esnek sınıf olmak üzere iki farklı opsiyonla yolculara sunulan uçuş paketleri yeni dönemde ‘Standart’, ‘EkstraJet’ ve ‘KonforJet’ seçeneklerinden oluşuyor.