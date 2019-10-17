THY’de yeni oluşum

Üstün, önceden ise THY’nin Genel Müdürü’ne bağlı olarak çalışıyordu. Yeni oluşum, daha hızlı karar alınması ve hızlı uygulamalar için önemli imkan sağlayacak.



Yahya Üstün, yeni oluşumla birlikte bir dizi yeni uygulamayı da başlatacak. Televizyon gazeteciliğinden gelen Yahya Üstün, çalışma organizasyonunda da bazı değişiklikler yapacak. Üstün, THY’de görev yaptığı süre içinde havalimanı bombalanması ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi önemli olaylarda zamanında yaptığı açıklamalarla sistemin daha kolay yönetilmesini sağlamıştı.