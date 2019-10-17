17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
THY’de yeni oluşum
Türk Hava Yolları’nda (THY) yönetiminde önemli bir değişiklik yapıldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, artık direkt İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya bağlı olarak çalışacak.
Üstün, önceden ise THY’nin Genel Müdürü’ne bağlı olarak çalışıyordu. Yeni oluşum, daha hızlı karar alınması ve hızlı uygulamalar için önemli imkan sağlayacak.
Yahya Üstün, yeni oluşumla birlikte bir dizi yeni uygulamayı da başlatacak. Televizyon gazeteciliğinden gelen Yahya Üstün, çalışma organizasyonunda da bazı değişiklikler yapacak. Üstün, THY’de görev yaptığı süre içinde havalimanı bombalanması ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi önemli olaylarda zamanında yaptığı açıklamalarla sistemin daha kolay yönetilmesini sağlamıştı.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.