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    HaberlerEkonomiTHY’de yeni oluşum
    17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY’de yeni oluşum

    Türk Hava Yolları’nda (THY) yönetiminde önemli bir değişiklik yapıldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, artık direkt İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya bağlı olarak çalışacak.

    THY’de yeni oluşum

    Üstün, önceden ise THY’nin Genel Müdürü’ne bağlı olarak çalışıyordu. Yeni oluşum, daha hızlı karar alınması ve hızlı uygulamalar için önemli imkan sağlayacak.

    Yahya Üstün, yeni oluşumla birlikte bir dizi yeni uygulamayı da başlatacak. Televizyon gazeteciliğinden gelen Yahya Üstün, çalışma organizasyonunda da bazı değişiklikler yapacak. Üstün, THY’de görev yaptığı süre içinde havalimanı bombalanması ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi önemli olaylarda zamanında yaptığı açıklamalarla sistemin daha kolay yönetilmesini sağlamıştı.

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