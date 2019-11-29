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    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den ortak uçuş anlaşması
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    29.11.2019 - 08:37 |

    THY'den ortak uçuş anlaşması

    Türk Hava Yolları ile Malezya Hava Yolları arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.

    THY'den ortak uçuş anlaşması

    Türk Hava Yolları ile Malezya Hava Yolları arasında ortak uçuş (code shaering) anlaşması imzalandı.

    28 Kasım'da imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak Malezya Hava Yolları ve THY tarafından yapılan ortak açıklamada, yapılan işbirliğinin THY'nin müşterilerine Malezya Hava Yolları'nın işlettiği uçuşlar üzerinden Malezya ve Avustralya'da yeni destinasyonlara uçma imkanı sağlamasına imkan vereceği vurgulandı.

    THY, Malezya Hava Yolları'nın Brisbane, Adelaide, Melbourne, Perth, Sidney, Auckland ve 12 Malezya kentine uçuşlardaki pazarlama kodunu uçuş numaralarını kullanabilecek.

    Malezya Hava Yommarı da THY'nin Kuala Lumpur-İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve THY'nin diğer rotalarında pazarlama kodu ve uçuş numaralarını kullanabilecek.

    Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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