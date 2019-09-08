THY'den yolcularÄ±na flaÅŸ uyarÄ±

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Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir aÃ§Ä±klama yapan THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavir Yahya ÃœstÃ¼n, "TÃ¼rk Hava YollarÄ± A.O. tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼nen ve kurum adÄ±na hediye bilet teklif eden sahte anket paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Bahsi geÃ§en anketler oltalama(phishing) yÃ¶ntemleri ile bilgi elde etmeye yÃ¶nelik kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± paylaÅŸÄ±mlardÄ±r. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarÄ±mÄ±zda yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde ilgili anket paylaÅŸÄ±mlarÄ±na itibar edilmemesi Ã¶nemle rica olunur" dedi.