BİST102.4131,25 EURO6,370,08USD5,74-0,11ALTIN274,83-0,30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriTHY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı
    07.11.2019 - 10:58 | | AA

    THY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı

    Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xian şehrine uçuş başlatacak.

    THY'nin Xian seferleri için anlaşmaya varıldı

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk seferini 1999 yılında Pekin'e yapan THY, bu ülkedeki 20. yılında Pekin, Shanghay ve Guanzo noktalarının ardından 4. destinasyon olarak Xian'ı uçuş ağına bağlıyor.

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çin'in Shaanxi Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile 5 Kasım'da yaptığı görüşme sonrasında, Xian noktasına uçuş başlatılması konusunda mutabakata varıldı.

    Bu yıl sonu itibarıyla başlatılması planlanan seferler ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. Seferlerde, 2020 yaz tarifesi ile birlikte kademeli olarak sefer artışı planlanıyor.

    Xian seferlerinin hayata geçmesiyle THY'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısı haftalık 24'e ulaşacak.

    Seferlerle ilgili konuşan Aycı, "Tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Xian şehrine başlatacağımız seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kuracağımız ulaşım köprüsünün tarihi çok eskiye dayanan iki toplumun yararına olumlu çalışmalara vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

      Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

      Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

      Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

      Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

      Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

      Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

      İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

      İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

      Sıradaki Haber