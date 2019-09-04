Tohumluklara ‘yerel çeşit’ logosu

Tebliğle Türkiye’deki tarla, bağ-bahçe ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda, yerel bitkilerin genetik erozyonlarını engellemek amacıyla çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, idamesi ve sürdürülebilir kullanımıyla ilgili kurallar getirerek, ticareti yapılacak yerel çeşit tohumluklarının üretimiyle bunların piyasaya arzı ve bu konudaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kamu malı sayılacak

Kayıt altına alınmış yerel çeşitlerle ilgili işlemler bakanlığın izin ve denetimi altında gerçekleştirilecek. Yerel tohumlar “kamu malı” sayılacak. Menşe bölgesinde olmak şartıyla gerçek kişilerin ihtiyaç miktarları kadar tohumluk üretimi ve kendi aralarındaki tohum takasında bakanlığın izni aranmayacak.

Yerel çeşitlerin tescil başvurusu sadece bakanlığa ait araştırma enstitülerince yapılacak.

Tohumlukların üretildikleri sezon içinde sertifikalandırılmaları gerekecek. Yerel Çeşit Kayıt Listesi’nde yer alan yerel çeşitlerin tohumlukları için üretim miktarları TAGEM’e yapılacak talepler doğrultusunda belirlenecek. Listedeki tohumluklar ambalajlanarak ve etiketlenerek menşe bölgesinde üretilecek ve “Yerel Çeşit Sertifikası” ile pazarlanacak. Paketlenen tohumlukların ambalajlarında “yerel çeşittir” ibaresi ve bakanlıkça tasarlanan logo bulunacak.