Total Club üyelerine ‘ikinciyeni’ fırsatı

Yenilenen TOTAL istasyonları mobil uygulaması ile şimdi Club TOTAL, kullanıcılarına önemli fırsatlar sunuyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İkinci el otomobil sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıran ikinciyeni.com ile yapılan iş birliği kapsamında Club TOTAL üyeleri, ikinciyeni.com üzerinden yaptıkları araç satışlarında hizmet bedeli ücreti ödemeyecek.



31 Aralık 2019 tarihine dek geçerli olacak kampanya ile ikinciyeni.com’da yapılacak araç satışlarında ödenen 450TL hizmet bedeli, Club TOTAL üyelerine özel tamamen ücretsiz olacak.



Online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com, sunduğu profesyonel ekspertiz hizmeti, iade garantisi ve ikinciyeni.com’a özel olarak geliştirilen otomobil değerleme, güvenli alım satım işlemleri ve güvenli açık artırma sistemleriyle ikinci el otomobil satın almak isteyenlere güvenilir bir ortam sunuyor.”



Ücretsiz üyelik



Kampanyadan yararlanabilmek için TOTAL istasyonları mobil uygulamasında yer alan ilgili kampanya sayfasından alınan kampanya kodunun, ikinciyeni.com web sitesindeki kampanya kodu alanına girilmesi yeterli olacak.



Açıklamada, “Club TOTAL üyesi olmak için akıllı telefonlardaki uygulama marketleri üzerinden ya da http://bit.ly/clubtotal adresinden TOTAL Türkiye uygulamasını ücretsiz indirerek kolayca üye olmak mümkün.



Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor” denildi.