Trilyon dolarlık dev Türk keneşi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Keneşi’nin gayri safi milli gelirinin 1 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Dün İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1. Genel Kurulu düzenlendi.

Açılışta konuşan Bakan Pekcan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Sekretaryası’nın ilgili kuruluşu olarak Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Ticaret artıyor

Konsey üyesi ülkelerin vizyonlarını, iş planlarını, projelerini 15 Ekim toplantısına kadar tamamlayıp yeni Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili ülkelerinin odalarına sunacağını söyleyen Pekcan, “Türk Konseyi olarak gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor” dedi.

Ruhsar Pekcan, 2018’de yüzde 5 artış ile Türk Konseyi üyelerinin dünya ticaret hacmindeki payının 522 milyar dolara ulaştığını belirterek, buna Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde 2018’de 558.6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türk Konseyi üyesi ülkeler ile 2018’de ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 16.7 artarak 6.5 milyar dolar gerçekleştiğini kaydeden Pekcan, “Buna Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde 2018’de 9 milyar dolara ulaştı. Türkiye olarak, Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolara yakın yatırımımız mevcut. Bu ülkelerin ülkemizdeki yatırımları yaklaşık 7.7 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

İlk Başkan Hisarcıklıoğlu

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan tarafından kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na söz konusu 4 üye ülkenin önergesiyle ilk başkan olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

Daimi Sekretaryası İstanbul’da olacak oda, TOBB’un binasında hizmetlerini yürütecek. Ayrıca, her ülkeden 5 delegeden birinin kadın olması konusunda prensip kararı alındı.

Hisarcıklıoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde Türk Ticaret ve Sanayi Odası kuruluş tüzüğünü mayısta imzaladıklarını anımsattı.

Birlik ile birlikte Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk üyeleri olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Türkmenistan ve Özbekistan ise henüz üye olmadı. İmzalamış olduğumuz tüzüğü, Türkmen ve Özbek odalarının katılımına açık olacak şekilde hazırladık” diye konuştu.