Tüketici kredileri ‘hâlâ’ yüksek

Merkez Bankası’nın (MB) 24 Ekim’de yaptığı en son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini piyasanın beklentisinin üstünde sürpriz bir oranda 2.5 puan birden düşürüp yüzde 14 olarak belirlemesine rağmen bankalar ihtiyaç kredisinde beklenen faiz indirimini gerçekleştirmedi.

Bankaların ihtiyaç kredileri faiz oranlarına bakıldığında bazı bankaların faiz oranı yüzde 20’yi buluyor.

İhtiyaç kredilerinin faizlerindeki bu seyrin geçmiş dönemlere kıyaslamasında da ilginç bir gelişme var. Geçmiş dönemlerde bankalar ve para talebi olan vatandaşları yönlendiren kesimler kredi kartı borçluluğunda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Neden kredi kartı kullanıyorsunuz. İhtiyaç kredilerinin faizleri daha uygun, ihtiyaç kredisi kullanın” diyerek insanları ihtiyaç kredilerine yönlendiriyorlardı. Şimdi ise durum tersine dönmüş vaziyette.

Banka ihtiyaç kredilerinin faizleri kredi kartı faizlerden yüksek seviyelerde bulunuyor. Bazı bankalarda tüketici kredisi faizinin kredi kartı faizinin üzerine çıkmış bulunuyor.

Bankaların kredi talebinde bulunanlara verdiği bir yıllık ihtiyaç kredileri, faiz oranları, yasal vergiler, dosya masrafları ve hayat sigortası ücretleriyle çok daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Bir yıllık ihtiyaç kredilerinde bankaların çoğu dosya masrafı alıyor. Hayat sigortası ise hemen hemen her bankanın kredi talebinde bulunanlardan almaktan asla vazgeçmediği bir maliyet.

Dosya ücreti

Bankaların kredi müşterilerinden aldıkları dosya ücretleri kredinin binde 5’i oranında.

Hayat sigortasında ise durum büyük kâr marjlarına denk geliyor. Kredi müşterisine düşük faizli kredi veren banka, hayat sigortasında rakamı yüksek tutarak bunun karşılığını müşteriden alıyor.

Sektörde hayat sigortasında bir tavan ve taban yok. İsteyen istediği rakamı kredi talep edenden alıyor.

Kimi banka çalıştığı sigorta şirketi aracılığıyla hayat sigortası bedeli olarak müşterisinden 100 lira, kimi banka ise 300, 400, 500 lira ödenmesini istiyor. Çünkü hayat sigortasının bedelinin yüzde 50’si bankalara kalıyor.

Sektördeki bu yüksek kâr marjı, aynı kişi için iki farklı sigorta şirketinin verdiği rakam ile test edildiğinde özel sektör sigorta şirketinin verdiği rakam 710 lira, kamu sermayeli sigorta şirketinin verdiği rakamın 190 lira olduğu görülüyor.

Düşük faiz verenler

Bankalar arasında en düşük ihtiyaç kredisi faizi şu an için QNB Finansbank’ta. Banka 15 bin TL’ye kadar olan kredide aylık 1.09 faiz ile dikkat çekiyor. İhtiyaç kredisine düşük faiz uygulayan bir başka banka da Türk Ekonomi Bankası (TEB). TEB, 1.18 aylık faiz alıyor.

En yüksek faiz kimde?

İhtiyaç kredilerinde aylık faiz oranı en yüksek olan banka, internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1.86 ile Garanti BBVA. Yapı Kredi Bankası aylık yüzde 1.69 ile tüketici kredisi verirken Akbank yüzde 1.63 faiz oranıyla tüketici kredisi veriyor. DenizBank ise ihtiyaç kredisinde faizi aylık yüzde 1.59 olarak uyguluyor.