Turizmde en iyiler ödüllerini aldı

Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards 2019 sahiplerini buldu. Hotel Su’da gerçekleşen gecede ‘Türk Turizminin Enleri’ ödüllerini aldı.



Milliyet Gazetesi’nin basın sponsoru olduğu ödül törenine, Türkiye’nin dört bir yanından gelen turizm endüstrisi yöneticileri yoğun bir katılım gösterdi.



GM Turizm & Yönetim Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, açılış konuşmasında, törene katılan tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.



Meral, gecenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Türk turizm endüstrisinin, sektörün her alanında uluslararası markalar üreterek dünya turizminin en dinamik oyuncusu olabileceğinin altını çizdi.



Meral, “Türk turizm profesyoneli artık dünyayı fethetmelidir, şimdi büyük vizyonların zamanı” dedi.



Büyük ödül heyecanı



Geceye, Antalya bürokrasi ve iş dünyasının önde gelenleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin başkanları, turizm yatırımcıları, Türkiye’nin dört bir yanında gelen turizm profesyonelleri büyük ilgi gösterdi.



Ödül töreninde Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, KKTC turizminin önde gelen temsilcileri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren firmaların yönetim kurulu üyeleri ve tüm turizm paydaşları yer aldı.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Antalya İl Kültür Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), QM’in kurumsal destekçisi olan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)temsilcileri, kazananlara ödül takdiminde bulundu.



100 bin oy



10. yılına giren ödül töreninde, kazananlar iki aşamalı oylama sistemiyle belirlendi. 11 dalda 57 farklı kategoride turizmin en iyileri seçildi.

İnternet üzerinden gerçekleşen oylama ile QM Awards bu yıl bir rekora imza attı. Oylama sayfasını bu yıl 100.254 kişi ziyaret etti.



Ödül gecesinde davetliler, Sespresso Event’in 24 kişilik dev Symphoenıx orkestrasının canlı performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı.



Anadolu Ateşi’den büyüleyici performans









Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği Anadolu Ateşi dans topluluğu, gecedeki performanslarıyla davetlilerin beğenisini kazandı.



Bu yılki ödül töreninin gerçekleşmesine katkı sunan sponsor firmalara plaketleri takdim edildi. Sponsorlar şöyle sıralandı: Ana Sponsor: Antalya Turizm Fuarı, Altın Sponsor: Emir Cargo, Basın Sponsoru: Milliyet Gazetesi, Gümüş Sponsorlar: Hotel Su, Hotel Runner, Villa Plenus, Özel Sponsorlar: Effect Ses ve Işık, Hotech, My Time Global, Grass Company Group, Sespresso Event, ATR Touristik, Miceman, Nasa Desing, Medya Atölyesi, Anadolu Ateşi, Dünya Bayrak, KSL Technical Productıon, Kurumsal Destek: POYD.









10. Yıl Ödülleri



Girişimci: Volkan Şimşek

Warrior: Ethem Okudur

Liderlik: Ali Kızıldağ

Yabancı Yatırımcı: MP Hotels

İnovasyon: Konuk Pedal Eskişehir

Destinasyon: Erzurum

İstihdam: Kilit Group



En iyi yönetim



Butik Otel: Premıer Solto Hotel

Muhafazakar Otel: Selge Beach

Mice Oteli: Granada Luxury Belek

Mice Luxury Otel: Titanic Belek

Spa & Wellness Resort: Calısta

Thermal Spa: Sandıklı Park

Kayak Oteli: Kaya Palazzo Ski

Golf Oteli: Gloria Golf Resort



Tur operatörü



Futbol Kamp Turizmi: Enda Tour

Golf Turizm Acentesi: Bılyana Golf

İç Pazar Outgoing Tur: Etstur

İç Pazar Tur Operatörü: Jolly Tur

Gelişen Pazar Tur Operatörü: Corendon

BDT Pazarı Luxury Tur: Cıp Servıce

BDT Pazarı Tur Operatörü: Anex Tour

Batı Avrupa Pazarı Tur Operatörü: FTI

Charter havayolu şirketi: Corendon Aırlınes



Resort oteller



Ege Resort: Hilton Dalaman

Ege Luxury: Lujo Hotel Bodrum

Akdeniz Resort: Granada Luxury

Akdeniz Luxury: Maxx Royal Kemer

En iyi zincir otel markası: Paloma



Aile otelleri



Alanya: Granada Luxury Okurcalar

Side - Manavgat: Aydınbey King’s

Kundu - Belek: Ela Qualıty Resort

Kemer: Amara Dolce Vıta Luxury

Ege Bölgesi: Sunis Efes Royal

Luxury Aile Oteli: Maxx Royal Belek



Seyahat teknolojisi



Dijital Pazarlama: Webıus Dijital

Online Pazarlama: Otelpuan.Com

Online Tatil Satış: Neredekal.Com

Online Satış Yazılımı: Hotelrunner

Otel Yönetim Yazılımı: Elektra

Acente Yönetim Yazılımı: Sejour Acenta

Dijital Seyahat Acentesi: Otelz.Com



Etkinlik, yönetim



İnsan Kaynakları: Asa Danışmanlık

Otel Servis Yönetimi: Securıtas

Müzik Ve Eğlence: Raınbow Entertainment

Eğlence Yönetimi: Steps Productıon

Outdoor Etkinlik: Marca Event

Etkinlik Ve Party: Global Event

Otel Show Yönetimi: Seans Organizasyon

Konser Yönetimi: Ballerini Entertainment

Animasyon Ve Eğlence: Rıxos Sungate

Çocuk Etkinlik Oteli: The Land Of Legends

Etkinlik Oteli: Regnum Carya Golf Spa Resort



Şehir otelleri



Doğu Anadolu: Movenpıck Malatya

Güneydoğu: Divan Gaziantep

İç Anadolu: JW Marriott

Ege: Swıssotel Büyük Efes İzmir

Marmara Bölgesi: Richmond İstanbul

Akdeniz: Akra Barut

Karadeniz: Anemon Ordu Hotel



KKTC otelleri



Resort Otel: Cratos Premium

Mice Otel: Lımak Cyprus

Aile Oteli: Concorde Luxury



Özel ödüller



Profesyonel: Kaankaşif Kavaloğlu

Yatırımcı: Neşet Koçkar