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    22.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizmde en iyiler ödüllerini aldı

    Türk turizminin ‘en iyi’leri, QM Awards 2019’da ödüllerini aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yatırımcı ve profesyoneller, ödüllerin turizm sektörü için büyük motivasyon sağladığını kaydetti

    Turizmde en iyiler ödüllerini aldı

    Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards 2019 sahiplerini buldu. Hotel Su’da gerçekleşen gecede ‘Türk Turizminin Enleri’ ödüllerini aldı.

    Milliyet Gazetesi’nin basın sponsoru olduğu ödül törenine, Türkiye’nin dört bir yanından gelen turizm endüstrisi yöneticileri yoğun bir katılım gösterdi.

    GM Turizm & Yönetim Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, açılış konuşmasında, törene katılan tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.

    Meral, gecenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Türk turizm endüstrisinin, sektörün her alanında uluslararası markalar üreterek dünya turizminin en dinamik oyuncusu olabileceğinin altını çizdi.

    Meral, “Türk turizm profesyoneli artık dünyayı fethetmelidir, şimdi büyük vizyonların zamanı” dedi.

    Büyük ödül heyecanı

    Geceye, Antalya bürokrasi ve iş dünyasının önde gelenleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin başkanları, turizm yatırımcıları, Türkiye’nin dört bir yanında gelen turizm profesyonelleri büyük ilgi gösterdi.

    Ödül töreninde Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, KKTC turizminin önde gelen temsilcileri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren firmaların yönetim kurulu üyeleri ve tüm turizm paydaşları yer aldı.

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Antalya İl Kültür Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), QM’in kurumsal destekçisi olan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)temsilcileri, kazananlara ödül takdiminde bulundu.

    100 bin oy

    10. yılına giren ödül töreninde, kazananlar iki aşamalı oylama sistemiyle belirlendi. 11 dalda 57 farklı kategoride turizmin en iyileri seçildi.

    İnternet üzerinden gerçekleşen oylama ile QM Awards bu yıl bir rekora imza attı. Oylama sayfasını bu yıl 100.254 kişi ziyaret etti.

    Ödül gecesinde davetliler, Sespresso Event’in 24 kişilik dev Symphoenıx orkestrasının canlı performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

    Anadolu Ateşi’den büyüleyici performans

    Turizmde en iyiler ödüllerini aldı



    Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği Anadolu Ateşi dans topluluğu, gecedeki performanslarıyla davetlilerin beğenisini kazandı.

    Bu yılki ödül töreninin gerçekleşmesine katkı sunan sponsor firmalara plaketleri takdim edildi. Sponsorlar şöyle sıralandı: Ana Sponsor: Antalya Turizm Fuarı, Altın Sponsor: Emir Cargo, Basın Sponsoru: Milliyet Gazetesi, Gümüş Sponsorlar: Hotel Su, Hotel Runner, Villa Plenus, Özel Sponsorlar: Effect Ses ve Işık, Hotech, My Time Global, Grass Company Group, Sespresso Event, ATR Touristik, Miceman, Nasa Desing, Medya Atölyesi, Anadolu Ateşi, Dünya Bayrak, KSL Technical Productıon, Kurumsal Destek: POYD.


    Turizmde en iyiler ödüllerini aldı


    10. Yıl Ödülleri

    Girişimci: Volkan Şimşek
    Warrior: Ethem Okudur
    Liderlik: Ali Kızıldağ
    Yabancı Yatırımcı: MP Hotels
    İnovasyon: Konuk Pedal Eskişehir
    Destinasyon: Erzurum
    İstihdam: Kilit Group

    En iyi yönetim

    Butik Otel: Premıer Solto Hotel
    Muhafazakar Otel: Selge Beach
    Mice Oteli: Granada Luxury Belek
    Mice Luxury Otel: Titanic Belek
    Spa & Wellness Resort: Calısta
    Thermal Spa: Sandıklı Park
    Kayak Oteli: Kaya Palazzo Ski
    Golf Oteli: Gloria Golf Resort

    Tur operatörü

    Futbol Kamp Turizmi: Enda Tour
    Golf Turizm Acentesi: Bılyana Golf
    İç Pazar Outgoing Tur: Etstur
    İç Pazar Tur Operatörü: Jolly Tur
    Gelişen Pazar Tur Operatörü: Corendon
    BDT Pazarı Luxury Tur: Cıp Servıce
    BDT Pazarı Tur Operatörü: Anex Tour
    Batı Avrupa Pazarı Tur Operatörü: FTI
    Charter havayolu şirketi: Corendon Aırlınes

    Resort oteller

    Ege Resort: Hilton Dalaman
    Ege Luxury: Lujo Hotel Bodrum
    Akdeniz Resort: Granada Luxury
    Akdeniz Luxury: Maxx Royal Kemer
    En iyi zincir otel markası: Paloma

    Aile otelleri

    Alanya: Granada Luxury Okurcalar
    Side - Manavgat: Aydınbey King’s
    Kundu - Belek: Ela Qualıty Resort
    Kemer: Amara Dolce Vıta Luxury
    Ege Bölgesi: Sunis Efes Royal
    Luxury Aile Oteli: Maxx Royal Belek

    Seyahat teknolojisi

    Dijital Pazarlama: Webıus Dijital
    Online Pazarlama: Otelpuan.Com
    Online Tatil Satış: Neredekal.Com
    Online Satış Yazılımı: Hotelrunner
    Otel Yönetim Yazılımı: Elektra
    Acente Yönetim Yazılımı: Sejour Acenta
    Dijital Seyahat Acentesi: Otelz.Com

    Etkinlik, yönetim

    İnsan Kaynakları: Asa Danışmanlık
    Otel Servis Yönetimi: Securıtas
    Müzik Ve Eğlence: Raınbow Entertainment
    Eğlence Yönetimi: Steps Productıon
    Outdoor Etkinlik: Marca Event
    Etkinlik Ve Party: Global Event
    Otel Show Yönetimi: Seans Organizasyon
    Konser Yönetimi: Ballerini Entertainment
    Animasyon Ve Eğlence: Rıxos Sungate
    Çocuk Etkinlik Oteli: The Land Of Legends
    Etkinlik Oteli: Regnum Carya Golf Spa Resort

    Şehir otelleri

    Doğu Anadolu: Movenpıck Malatya
    Güneydoğu: Divan Gaziantep
    İç Anadolu: JW Marriott
    Ege: Swıssotel Büyük Efes İzmir
    Marmara Bölgesi: Richmond İstanbul
    Akdeniz: Akra Barut
    Karadeniz: Anemon Ordu Hotel

    KKTC otelleri

    Resort Otel: Cratos Premium
    Mice Otel: Lımak Cyprus
    Aile Oteli: Concorde Luxury

    Özel ödüller

    Profesyonel: Kaankaşif Kavaloğlu
    Yatırımcı: Neşet Koçkar

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