Turizmde en iyiler ödüllerini aldı
Türk turizminin ‘en iyi’leri, QM Awards 2019’da ödüllerini aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yatırımcı ve profesyoneller, ödüllerin turizm sektörü için büyük motivasyon sağladığını kaydetti
Turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards 2019 sahiplerini buldu. Hotel Su’da gerçekleşen gecede ‘Türk Turizminin Enleri’ ödüllerini aldı.
Milliyet Gazetesi’nin basın sponsoru olduğu ödül törenine, Türkiye’nin dört bir yanından gelen turizm endüstrisi yöneticileri yoğun bir katılım gösterdi.
GM Turizm & Yönetim Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, açılış konuşmasında, törene katılan tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.
Meral, gecenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Türk turizm endüstrisinin, sektörün her alanında uluslararası markalar üreterek dünya turizminin en dinamik oyuncusu olabileceğinin altını çizdi.
Meral, “Türk turizm profesyoneli artık dünyayı fethetmelidir, şimdi büyük vizyonların zamanı” dedi.
Büyük ödül heyecanı
Geceye, Antalya bürokrasi ve iş dünyasının önde gelenleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin başkanları, turizm yatırımcıları, Türkiye’nin dört bir yanında gelen turizm profesyonelleri büyük ilgi gösterdi.
Ödül töreninde Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, KKTC turizminin önde gelen temsilcileri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren firmaların yönetim kurulu üyeleri ve tüm turizm paydaşları yer aldı.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Antalya İl Kültür Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), QM’in kurumsal destekçisi olan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)temsilcileri, kazananlara ödül takdiminde bulundu.
100 bin oy
10. yılına giren ödül töreninde, kazananlar iki aşamalı oylama sistemiyle belirlendi. 11 dalda 57 farklı kategoride turizmin en iyileri seçildi.
İnternet üzerinden gerçekleşen oylama ile QM Awards bu yıl bir rekora imza attı. Oylama sayfasını bu yıl 100.254 kişi ziyaret etti.
Ödül gecesinde davetliler, Sespresso Event’in 24 kişilik dev Symphoenıx orkestrasının canlı performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı.
Anadolu Ateşi’den büyüleyici performans
Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği Anadolu Ateşi dans topluluğu, gecedeki performanslarıyla davetlilerin beğenisini kazandı.
Bu yılki ödül töreninin gerçekleşmesine katkı sunan sponsor firmalara plaketleri takdim edildi. Sponsorlar şöyle sıralandı: Ana Sponsor: Antalya Turizm Fuarı, Altın Sponsor: Emir Cargo, Basın Sponsoru: Milliyet Gazetesi, Gümüş Sponsorlar: Hotel Su, Hotel Runner, Villa Plenus, Özel Sponsorlar: Effect Ses ve Işık, Hotech, My Time Global, Grass Company Group, Sespresso Event, ATR Touristik, Miceman, Nasa Desing, Medya Atölyesi, Anadolu Ateşi, Dünya Bayrak, KSL Technical Productıon, Kurumsal Destek: POYD.
10. Yıl Ödülleri
Girişimci: Volkan Şimşek
Warrior: Ethem Okudur
Liderlik: Ali Kızıldağ
Yabancı Yatırımcı: MP Hotels
İnovasyon: Konuk Pedal Eskişehir
Destinasyon: Erzurum
İstihdam: Kilit Group
En iyi yönetim
Butik Otel: Premıer Solto Hotel
Muhafazakar Otel: Selge Beach
Mice Oteli: Granada Luxury Belek
Mice Luxury Otel: Titanic Belek
Spa & Wellness Resort: Calısta
Thermal Spa: Sandıklı Park
Kayak Oteli: Kaya Palazzo Ski
Golf Oteli: Gloria Golf Resort
Tur operatörü
Futbol Kamp Turizmi: Enda Tour
Golf Turizm Acentesi: Bılyana Golf
İç Pazar Outgoing Tur: Etstur
İç Pazar Tur Operatörü: Jolly Tur
Gelişen Pazar Tur Operatörü: Corendon
BDT Pazarı Luxury Tur: Cıp Servıce
BDT Pazarı Tur Operatörü: Anex Tour
Batı Avrupa Pazarı Tur Operatörü: FTI
Charter havayolu şirketi: Corendon Aırlınes
Resort oteller
Ege Resort: Hilton Dalaman
Ege Luxury: Lujo Hotel Bodrum
Akdeniz Resort: Granada Luxury
Akdeniz Luxury: Maxx Royal Kemer
En iyi zincir otel markası: Paloma
Aile otelleri
Alanya: Granada Luxury Okurcalar
Side - Manavgat: Aydınbey King’s
Kundu - Belek: Ela Qualıty Resort
Kemer: Amara Dolce Vıta Luxury
Ege Bölgesi: Sunis Efes Royal
Luxury Aile Oteli: Maxx Royal Belek
Seyahat teknolojisi
Dijital Pazarlama: Webıus Dijital
Online Pazarlama: Otelpuan.Com
Online Tatil Satış: Neredekal.Com
Online Satış Yazılımı: Hotelrunner
Otel Yönetim Yazılımı: Elektra
Acente Yönetim Yazılımı: Sejour Acenta
Dijital Seyahat Acentesi: Otelz.Com
Etkinlik, yönetim
İnsan Kaynakları: Asa Danışmanlık
Otel Servis Yönetimi: Securıtas
Müzik Ve Eğlence: Raınbow Entertainment
Eğlence Yönetimi: Steps Productıon
Outdoor Etkinlik: Marca Event
Etkinlik Ve Party: Global Event
Otel Show Yönetimi: Seans Organizasyon
Konser Yönetimi: Ballerini Entertainment
Animasyon Ve Eğlence: Rıxos Sungate
Çocuk Etkinlik Oteli: The Land Of Legends
Etkinlik Oteli: Regnum Carya Golf Spa Resort
Şehir otelleri
Doğu Anadolu: Movenpıck Malatya
Güneydoğu: Divan Gaziantep
İç Anadolu: JW Marriott
Ege: Swıssotel Büyük Efes İzmir
Marmara Bölgesi: Richmond İstanbul
Akdeniz: Akra Barut
Karadeniz: Anemon Ordu Hotel
KKTC otelleri
Resort Otel: Cratos Premium
Mice Otel: Lımak Cyprus
Aile Oteli: Concorde Luxury
Özel ödüller
Profesyonel: Kaankaşif Kavaloğlu
Yatırımcı: Neşet Koçkar