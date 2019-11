Türk Dizi ve Film İhracatı Amerika Ticaret Odası'nda Ödüllendirildi

Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiye yeni bir bakış ve soluk getiren TOA Ödülleri, bu yıl ilk defa dizi ve film ihracatı sektörüne ödül verdi. TOA Ödülleri, TurkOfAmerica Derneği’nin titiz çalışması ve araştırması neticesinde iş dünyası, kültürel, sosyal ve akademik alanda uluslararası üstün başarıları ile adından söz ettiren Türklere ve Amerikalılara veriliyor.

Türkiye'den dünyaya en fazla film ve dizi ihracatı gerçekleştiren Global Agency CEO'su İzzet Pinto ödülünü, Amerika Birleşik Devletleri Eski İçişleri Bakanı (2017-2019) Ryan Zinke’den aldı. Pinto, ''Böyle bir ödülü ABD Ticaret Odası'nda almaktan hem onur duyuyorum hem de Türk dizilerinin Türkiye'nin kültürel gücü olmasından ötürü iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Dünya'da Amerika'dan sonra dizi ihracatında ikinci ülke olmamız diğer sektörlere de olumlu yol açarak bir çok ihracat kalemine destek vereceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu başarı kültür ihracatını da ekstra önemli kılıyor'' dedi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen TOA Ödülleri 2019'da, Emmy ödüllü gazeteci, NBC ve MSNBC haber spikeri Kendis Gibson, Pepsi Co. Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba, Azerbaycan Washintgon, DC Büyükelçisi Elin Süleymanov, Nashville'in en gözde çağdaş sanat merkezlerinden Oz Arts Nashville'in CEO'su Murat Özgener, elektronik medikal kayıt alanında yaptığı çalışmalar ile bilinen ve Delaware ve Orta Atlantik bölgesinin en büyük özel sağlık ağ sistemi kurucularından biri United Medical’in sahibi Kemal Erkan, Atlantik Konseyi 'Millenium Leadership Program' direktörlüğüne getirilen Gündoğdu Holding ve Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Unity Bank President, CEO’su James Hughes, Turkish Coalition of America’nın President’i G. Lincoln McCurdy, Los Angeles merkezli özel sermaye fon şirketi Trans Global Financial Corp’un kurucusu ve CEO’su ve aynı zamanda Ellis Island Onur Madalyası sahibi ilk Türk olan işadamı Mehmet Mustafaoğlu, Amerika’da doğal taş, medya ve perakende sektöründe sahip olduğu şirketlerle tanınan işadamı Mustafa Tuncer ödül aldı.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ödül töreninde Muhtar Kent, Dr Mehmet Oz, Fahir Atakoğlu, Demet Sabancı Çetindoğan, Vuslat Doğan Sabancı, Hamdi Ulukaya, Türkiye New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Amerikan Kongre üyesi Caroline Maloney gibi birbirinden değerli isimler ödüle layık görülmüştü.