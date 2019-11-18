Türk girişimciden su altında kaşif drone

Creatiny Kurucusu Kaan Öztürk, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bölümü’nden mezun. Üç yıldır insansız sualtı araçları konusunda çalışıyor. Aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Teknoloji Transfer Merkezi’nde çalışıyor. Creatiny üç yıl önce Trabzon’da doğdu. Su altı araçları üzerine çalışmalarına başladı. Öztürk, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’ndeki Hasan Hocalarının önerisiyle insansız sualtı araçları üzerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, “İlk sualtı aracımızı 3 kişilik bir teknik ekiple maddi olanaksızlıklar nedeniyle 2 bin liraya mal ettik ve yabancı rakipleri ciddi şekilde zorladık. Bu maddi olanaksızlık aşaması girişimimizin temelini oluşturdu” dedi.

50 metreye iniyor

Kaşif adlı insansız su altı aracı geliştirdiklerini aktaran Kaan Öztürk, Kaşif’in ürettikleri dördüncü araç olarak piyasaya çıkacağını aktardı. Kaşif’i ve alt parçalarını devamlı geliştirdiklerini dile getiren Öztürk, şu bilgileri verdi: “50 metre derinlikte çalışabiliyor. 2 saat pil ömrüne sahip. 4 tane yüksek güçlü fırçasız motor ile yüksek hızlarda ilerleyebiliyor ve akıntısı yüksek alanlarda kullanılabiliyor. Dahili 1080p kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf ve video çekebiliyor. Otomatik tarama özelliği ile arama kurtarma çalışmalarında etkin görev alıyor, kaybedilen nesneler için kolaylıkla alan taraması yapmanızı sağlıyor. Özelleştirilebilir donanım ve yazılımı sayesinde geliştiriciler Kaşif’i farklı ortamlar ve durumlar için kullanabiliyor. Üzerinde çalıştığımız ve sunacağımız eklenebilir otonom çalışma modülleri ile de ilerleyen aşamalarda Kaşif’in kablosuz olarak kullanılabilmesini sağlayacağız.

Kaşif hem bir sualtı drone’u, hem bir sualtı araştırma aracı, hem bir eğitim kiti, hem bir geliştirici kiti ve daha fazlası. Ayrıca rakiplerine göre fiyatı çok düşük. Otomobil, kişisel İHA veya uçak üretmek için geç kalmış olabiliriz. Ama sualtı sektörü için hiç geç kalmadık.”

Öztürk, girişimcilik programı İTÜ Çekirdek’te de yer aldıklarını ve bu mentorluk ağıyla fikirlerini geliştirecek insanlara ulaştıklarını aktardı. Ayrıca Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda da yer alıyorlar.

Mart ayında satışı başlayacak

Kaşif’in ilk testlerine aralık ayında başlanması düşünülüyor. Patent başvurusunu yaptıkları teknoloji de dahil tüm komponentler, Teknofest’te 10 saat test edildi. Sadece aracın hareket dinamiklerini test etmek istiyorlar. Kaan Öztürk, ülkemizde 10 yıldır yerli sualtı araçlarının üretildiğini de belirterek, “Ancak can kayıplarının yaşandığı, su altı müdahalesi gerektiren afet ve kazalarda, son dönemlerdeki araştırdığımız olayların hiçbirinde su altı araçları kullanılmamış.

Bunun nedeni yerli denilen araçların yabancı ve yüksek maliyetli parçalar kullanılarak üretilmesidir. Bu da halkın ve kurumların bu ürünlere erişimini engelliyor. Ayrıca ülkemizde su altı aracı parçası satan hiçbir işletme yok. Mart ayında ilk sualtı haznelerini, ilerleyen aşamalarda da diğer alt parçaları satışa sunmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde yurtdışına da satış yapmak istiyoruz. 2020 yılı sonunda tam olarak üretim yapabilen bir su altı teknolojileri firmasına dönüşmüş olmak istiyoruz” diye konuştu.