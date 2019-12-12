Türk-İş Başkanı Atalay, Milliyet’e konuştu: Emekli başına düşen çalışan sayısı 1.8

Milliyet’e konuşan Atalay, EYT düzenlemesi, kayıt dışıyla mücadele ve asgari ücret ile ilgili açıklamalar yaptı. Atalay, konfederasyon genel kurulundaki EYT çıkışı için, şunu söyledi:



“EYT’yi ‘hemen verin’ demedim. Emekli başına düşen çalışan sayısı 4 olmalı. Dünyada bunun ortalaması 3 çalışan. Benim ülkemde emekli başına düşen çalışan sayısı 1.8 ama bir şey yapmak lazım.”



EYT sorunun çözümü için kayıt dışını sorununu çözmek gerektiğini ifade eden Atalay, “Kayıt dışını azaltmanın yolu ne? Örgütlenmeyi yaptığın zaman sigortalı olur, vergi öder. Meclis bununla ilgili bir düzenleme yapsın” diye konuştu.

Asgari ücret konusu

Atalay, asgari ücret görüşmelerinin halen sürdüğünü, yorum yapmanın doğru olmadığını anlattı. TÜİK’in asgari ücret hesaplamasını eleştiren TİSK’in tavrına ilişkin soru üzerine de bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu hatırlatan Atalay, “Bu açıkladığımız rakam çok geliyorsa bir denesinler geçiniliyor mu bu parayla” dedi.



Atalay, bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK’in de görüşlerini aldıklarını anımsatarak, iki konfederasyonla yıl sonunda maaşları düşüren vergi dilimi ve kıdem fonu konusunu da konuştuklarını belirterek, “Ayrışmaya zamanımız yok” diye konuştu. Atalay, kıdem tazminatı konusunda da tavırlarını yineleyerek, “Mevcut yapıdan memnunuz, almayanlarla ilgili çalışma yaparlarsa katkı sağlarız” dedi.