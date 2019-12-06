Türk Loydu’ndan iki uluslararası başarı

Arjantin, Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Afrika, İsveç ve İngiltere’den 7 klas kuruluşunun üye olduğu NSCA, NATO ülkelerinin askeri alanda çalışmalarını yürütüyor.



Devir teslim 2020’de



NSCA’nın Almanya’daki genel kuruluna katılan Türk Loydu A.Ş. Genel Müdürü Lütfü Savaşkan ile Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat Bölümü Müdürü Bekir Sıtkı Türkmen başkanlık devrinin onayını aldı. 2001 yılında kurulan NSCA’nın başkanlığını önümüzdeki yıl devralacak.



Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, “Milli gemilerin ardından milli denizaltılara geçiş sürecini sürdüren Türkiye’nin dikkat çeken çıkışı uluslar arası alanda dikkat çekiyor. Dünya standartlarında ve özenli çalışmalar yürüten Türk Loydu’nun başarıları askeri gemileri yetkilendiren uluslararası tepe kuruluşun başkanlığının kapısını açtı. Türk Loydu, sorumluluğunu aynı bilinçle yerine getirerek ülkemizi gururla ve başarıyla temsil edecektir” dedi.



