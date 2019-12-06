BİST 108.8410,17EURO6,39-0,07USD5,770,37ALTIN270,97-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk Loydu’ndan iki uluslararası başarı
    ABONE OL
    06.12.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

    Türk Loydu’ndan iki uluslararası başarı

    Ulusal klaslandırma (elverişlilik) kuruluşumuz Türk Loydu, hızlanan küresel silahlanma yarışının denizlerdeki önemli kuruluşlarından Uluslararası Askeri Gemi Klas Kuruluşları Birliği’nin 2020’den itibaren başkanlığına seçildi.

    Türk Loydu’ndan iki uluslararası başarı

    Arjantin, Avustralya, Kanada, Danimarka, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, Güney Afrika, İsveç ve İngiltere’den 7 klas kuruluşunun üye olduğu NSCA, NATO ülkelerinin askeri alanda çalışmalarını yürütüyor.

    Devir teslim 2020’de

    NSCA’nın Almanya’daki genel kuruluna katılan Türk Loydu A.Ş. Genel Müdürü Lütfü Savaşkan ile Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat Bölümü Müdürü Bekir Sıtkı Türkmen başkanlık devrinin onayını aldı. 2001 yılında kurulan NSCA’nın başkanlığını önümüzdeki yıl devralacak.

    Türk Loydu Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu, “Milli gemilerin ardından milli denizaltılara geçiş sürecini sürdüren Türkiye’nin dikkat çeken çıkışı uluslar arası alanda dikkat çekiyor. Dünya standartlarında ve özenli çalışmalar yürüten Türk Loydu’nun başarıları askeri gemileri yetkilendiren uluslararası tepe kuruluşun başkanlığının kapısını açtı. Türk Loydu, sorumluluğunu aynı bilinçle yerine getirerek ülkemizi gururla ve başarıyla temsil edecektir” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Sokak ortasında cinayet!

    Sokak ortasında cinayet!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Sıradaki Haber