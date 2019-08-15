Türk meyvesinde tropikal coşku

Türk çiftçisi avokado, kivi ve altın çileğin ardından birbirinden değişik tropikal meyvelere yöneldi. Çiftçiler için yeni bir alternatif haline gelen tropikal meyveler özellikle Akdeniz Bölgesi’nde yetiştiriliyor.

Bölgede başta muz olmak üzere, avokado, çarkıfelek, ejder meyvesi, mango ve pepino gibi pek çok ürün ekiliyor. Şu an iç pazara üretim yapan çiftçiler ihracat için altyapı çalışmalarını da sürdürüyor.

Kooperatif tamam

Tropikal ürünlerde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda üretim yapıldığını söyleyen sektör temsilcileri bunun gelecek 5 yılda en az iki katına çıkacağını öngörüyor.

Antalya’da geçtiğimiz günlerde Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi açıldı. Bölgede tropikal ve subtropikal meyvelerin adaptasyon çalışmalarını yapan kooperatifin ilk hedeflerinden biri de tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak.

Yeniler yolda

Milliyet’e konuşan Kooperatif Başkanı Ali Yalçın, üyelerinin ürettiği tropikal ürünlerin ulaşılabilir olmasını hedeflediklerini kaydetti. Yalçın, “Muz, avokado var. Son 2 yıldır mango, liçi, ejder meyvesi, çarkıfelek, yıldız meyvesi de üretiliyor. Hindistan cevizi dahil birçok üründe adaptasyon çalışmaları da sürüyor” dedi.

Üzüm fiyatına Türk mangosu

Tropikal ürünlerin fiyatı artık el yakmıyor. Bu ürünlerin yerli meyvelerle arasında fiyat farkı 3 - 4 liraya düşmüş durumda. Mangonun adedi 9 liradan satılırken ananas 12, avokado ise 5 - 10 liradan alıcı buluyor. Yerlilerde ise armut 8, erik 6, şeftali 8, üzüm 9 liradan satışa sunuluyor.

‘Artık hayal değil’

Narenciye üreticilerinden olan ve iç piyasada portakalbahcem.com yapılanmasıyla narenciye satışı yapan Mete Apaydın da çarkıfelek, ejder ve pitaya gibi tropikal ürünlerin üretimine başladıklarını kaydetti.

Türkiye’de artık tropikal ürünlerin yetiştirilmesinin hayal olmadığını kaydeden Apaydın şöyle devam etti:

“Bu ürünlere Türk damak tadının alışma süreci de olacak. Ürünlerin tadını bilmeyen ama merak edenler çok var. Türkiye’de üretim kapasitesi arttıkça yerli ürünler ithal ürünlerle fiyat rekabeti edebilecek düzeye gelecektir.”

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir önceki açıklamalarında dünyada tropikal ürün pazarının 31 milyar dolar olduğunu ve Türkiye’nin pazardan aldığı payın ise on binde 1.5 bile olmadığını dile getirmişti.

Bu ürünlerden elde edilen ton başına ihracat gelirinin Türkiye’den ihraç edilen birçok meyve türüne göre çok daha fazla olduğunu söyleyen Özdemir, “Örneğin bu rakam avokado için 2.300, kivi için 1.800, mango için 1.300 ve papaya için 860 dolar düzeyinde” dedi.