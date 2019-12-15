Türk mobilyası yurtdışı atağında

Çalışkan Ofis Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çalışkan, Modoko’nun ABD’de mobilya AVM’si açma projesine tam destek verdiklerini, projede kendilerinin de bir mağaza ile yer alacaklarını söyledi. Güray Çalışkan, “Gerek yerel partnerler aracılığıyla, gerek doğrudan mağaza açarak dış pazardan ciddi pay alma hedefindeyiz. Bu hedef çerçevesinde bugünlerde Ortadoğu bölgesinde bir franchise mağazası açmamız gündemde. Geçtiğimiz günlerde İsrailli meslektaşlarımız ile söz konusu işbirliğine ilişkin ilk imzalarımızı attık” dedi. Güray Çalışkan, ABD’de Modoko projesinin yanında başka noktalarda da yer almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

2019’un kendileri için verimli bir yıl olduğunu belirten Güray Çalışkan, “Ekonomideki dalgalanmalara rağmen, enflasyon değerleri arındırılmış haliyle şirketimiz yüzde 8 seviyesinde büyüdü” bilgisini verdi.