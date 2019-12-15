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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk mobilyası yurtdışı atağında
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    15.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk mobilyası yurtdışı atağında

    Ofis mobilyası pazarında Bürosit, Grammer ve Herman Miller markalarıyla faaliyet gösteren Çalışkan Ofis, yurtdışı atağına kalktı. Son yıllarda özellikle e-ticaretin etkisiyle cirosunda ihracatın payını yüzde 40’a çıkaran Çalışkan Ofis, bugüne dek Sri Lanka’daki partner ofisi aracılığıyla yürüttüğü yurtdışı faaliyetlerini farklı coğrafyalarda genişletmeyi planlıyor.

    Türk mobilyası yurtdışı atağında

    Çalışkan Ofis Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çalışkan, Modoko’nun ABD’de mobilya AVM’si açma projesine tam destek verdiklerini, projede kendilerinin de bir mağaza ile yer alacaklarını söyledi. Güray Çalışkan, “Gerek yerel partnerler aracılığıyla, gerek doğrudan mağaza açarak dış pazardan ciddi pay alma hedefindeyiz. Bu hedef çerçevesinde bugünlerde Ortadoğu bölgesinde bir franchise mağazası açmamız gündemde. Geçtiğimiz günlerde İsrailli meslektaşlarımız ile söz konusu işbirliğine ilişkin ilk imzalarımızı attık” dedi. Güray Çalışkan, ABD’de Modoko projesinin yanında başka noktalarda da yer almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

    2019’un kendileri için verimli bir yıl olduğunu belirten Güray Çalışkan, “Ekonomideki dalgalanmalara rağmen, enflasyon değerleri arındırılmış haliyle şirketimiz yüzde 8 seviyesinde büyüdü” bilgisini verdi.

    Türk mobilyası yurtdışı atağında

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