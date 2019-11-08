Türk mutfak sektörü dev buluşmaya hazır

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, “20-23 Kasım’da ev ve mutfak eşyaları sektörü için önemli bir etkinlik olan Invitation Only etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Bir B2B etkinliği olan Invitation Only, tüm dünyadan alıcılarla Türk mutfak sektörünü İstanbul’da buluşturacak” diye konuştu.









3.3 milyar dolar



Bu yıl buluşmaya 50 farklı ülkeden 81 alıcı katılacak. Türkiye’den 57 katılımcının yer alacağı etkinlikte 2 gün boyunca iş görüşmeleri yapılacak. Katılımcı ülkelerin yüzde 70’ini ise potansiyel pazarlar oluşturuyor. Önder, EVSİD’in 2020 yılı hedeflerini anlattığı basın toplantısında, “2018’de 2.5 milyar dolar olan ihracatımızın 2019 sonu itibarıyla yüzde 15 artışla 2.9 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz. 2020 yılı için ihracat hedefimizi de 3.3 milyar dolar olarak belirledik” dedi.



‘Büyük balık değil, hızlı balık’



Burak Önder, ihracatta pazar çeşitliliği sağlamanın önemine dikkat çekerken, yaşanabilecek olası krizlerin önüne önceden geçilebileceğini kaydetti. Önder, “Pazar çeşitliliğini sağlamamız gerekiyor. İhracat fazlası veren bir sektörüz. Bunu arttıracağımızı düşünüyorum. Evrensel bakış açısı çok önemli. Dünya artık büyük balığın değil hızlı balığın kazandığı bir hal aldı. Dubai, Hollanda, Panama, Singapur bölgelerinde incelenmesi gereken yerler. Bizim onlardan eksiğimiz yok. Lojistik yanımızı geliştirmemiz lazım” dedi.