Türk turizminde ‘Rumen’ sürprizi

Avrupalı turistin Türkiye ilgisi bu yıl yeni rekorlar kırmaya devam ederken, Antalya’daki lüks otellerin en çok satış yaptığı yabancı turist listesine bir süredir sürpriz giriş yapan Romanyalılar dikkat çekiyor. Yıllardır Türkiye turizmine olan güvenleri devam eden Romanyalı turistler, 2019’da geçen yıl kırdıkları rekorun da üzerine çıkacak.

Türkiye’nin yakın komşularından Romanya, bu yıl özellikle Antalya’ya olan ilgisiyle öne çıkıyor. Uzun yıllar yarım milyona yaklaşan turist sayısıyla Türkiye’ye turist gönderen Romanya, 2019’da 800 bini, 2020’de 1 milyonu zorlayacak. Böylece, 20 milyonluk nüfusu bulunan Romanya’nın her 20 vatandaşından biri Türkiye’de tatil yapmış olacak.

2019’un ilk 7 aylık verilerine göre, Romanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 422 bin oldu. Bu sayı, 2018’den önceki tüm yılları geride bırakıyor.

Belek’te 5 yıldızlı tatil

Romanyalı turistler, özellikle Antalya’da Belek ve Kemer gibi 5 yıldız ve üstünde her şey dahil hizmet veren otelleri dolduruyor.

Türkiye turizminin yükselişinde dikkat çeken bir paya sahip olan Romanya’dan Türkiye’ye gelişleri hem coğrafi yakınlık, hem de ülkede Türk turizm acentalarının varlığının artmasıyla yoğunlaştı. Bölge turizmcileri, karşılıklı yatırımların da iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığını belirtiyor.

Sıkı rekabet...

Romanya’nın en büyük tur operatörü Christian Tour da Romanya’nın ilgisiyle bölge kapasitesini artırmaya devam ediyor. Christian Tour Türkiye Koordinatörü Şaban Atalar, Romanya’dan Türkiye’ye gelişte genel bir artış olduğunu belirtirken, özellikle İstanbul ve Antalya’nın ilgi gördüğünü söyledi. Atalar, “İstanbul’u çok seviyorlar. Antalya’ya gelenler bu yıl yüzde 20 arttı 3 yıldır düzenli artan bir talep var. Bu yıl özellikle İspanya, Yunanistan, Tunus ve Mısır’ın paylarından alarak, Türkiye’de tatile daha çok ilgi gösterdiler. Bölgenin en büyüğü olarak haftada 22 charter uçuş yapıyoruz. 56 bin kişi getirdik bu sayede. Her yıl artırmayı planlıyoruz. Türkiye turizmine güvenle, karşılıklı desteklerle daha fazla Romanyalının Türkiye’ye geleceğini öngörüyoruz” dedi.

Turizmci kasımda Bükreş yolcusu

Romanyalıların özellikle erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmayı tercih ettiğini belirten turizmciler, bu yıl kasım ayında Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak turizm fuarına da önemli bir katılım göstermeyi planlıyor.

Romanya’nın Belek’teki otellerin en çok turist aldığı destinasyonlar listesine girdiğini kaydeden Ela Quality Resort Belek Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, sektörün yeni pazar arayışlarıyla 3 yıl önce bölgede önemli tanıtım çalışmları yaptığını söyledi. Gezgin, “2018 yılı Nisan- Ağustos döneminde Romanya’dan Antalya’ya 150 bin kişi gelirken, bu yıl aynı dönemde gelen turist sayısı 200 bine ulaştı. Rumenlerin Antalya’da en çok tercih ettiği destinasyon ise Belek-Boğaz kent bölgesi oldu. Geçen sene Nisan-Ağustos döneminde Belek bölgesinde 29 bin Rumen konaklarken, bu sene aynı dönemde yüzde 22 artış sağlandı ve bu sayı 35 bine yükseldi. Bölgenin Antalya’daki pasta payı Romanya için yüzde 18 oldu” dedi.