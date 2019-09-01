Türk zırhlısı Avrupa’nın kapısını açtı

Ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak için arayışta olan Macaristan, Nurol Makina tarafından üretilen zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın’ı tercih etti.



Ejder Yalçın, mayıs ayında Macaristan Savunma Kuvvetlerinin, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği “Ulusal Savunma Günü” etkinliklerine, Yörük 4x4 hafif zırhlı aracı ile katıldı. Son olarak iç güvenlik birimlerinin tanıtımına yönelik etkinliğe davet edilen Ejder Yalçın, Budapeşte sokaklarında dolaşan araç konvoyunda boy gösterdi.



Yüksek koruma



Ejder Yalçın, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

Türkiye’de de güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan Ejder Yalçın’ın farklı görevler için geliştirilmiş konfigürasyonları bulunuyor.