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    HaberlerEkonomiTürk zırhlısı Avrupa’nın kapısını açtı
    01.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Türk zırhlısı Avrupa’nın kapısını açtı

    Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın’ı tercih eden dünyadaki 6’ncı, AB’deki ilk ülke oldu.

    Türk zırhlısı Avrupa’nın kapısını açtı

    Ordusunun teknolojik olanaklarını artırmak için arayışta olan Macaristan, Nurol Makina tarafından üretilen zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın’ı tercih etti. 

    Ejder Yalçın, mayıs ayında Macaristan Savunma Kuvvetlerinin, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği “Ulusal Savunma Günü” etkinliklerine, Yörük 4x4 hafif zırhlı aracı ile katıldı. Son olarak iç güvenlik birimlerinin tanıtımına yönelik etkinliğe davet edilen Ejder Yalçın, Budapeşte sokaklarında dolaşan araç konvoyunda boy gösterdi.

    Yüksek koruma

    Ejder Yalçın, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.
    Türkiye’de de güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan Ejder Yalçın’ın farklı görevler için geliştirilmiş konfigürasyonları bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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