Türkiye 2023 M.I.C.E hedefine koşacak

Turizmde toplantı, kongre, sergi ve teşvik gezilerini içeren kategori olan M.I.C.E. ülkelere getirdiği nitelikli turist ile yüksek katma değer oluştururken, Türkiye’nin turizmde 2023 stratejisinde de önemli yer tutuyor. Buna göre Türkiye mevcut durumda 9 milyar doların üzerinde M.I.C.E turizmi gelirine sahipken, bu gelirin 2023’te 19 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.



Stratejik plan gerekli



2019’daki ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’ın yerli ve yabancı 194 katılımcı firma ile 41 ülkeden uluslararası 254 nitelikli satın alıcıyı bir araya getirdiği bilgisini veren Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, bu yıl da bütçesi 20 milyar lirayı aşan satın alıcıların fuarda bulunacağını kaydetti.



Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Volkan Ataman, “Bu sektörden bu kadar büyük bir beklentiye sahipken MICE alanında şu ana kadar uzun vadeli bir stratejk planlamanın ve örgütsel bir çalışmanın mümkün olduğu kadar kısa bir süreçte hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. ICCA sıralamasında da, Paris, Viyana, Madrid, Barselona ve Berlin’in ilk 5 sırayı paylaşırken, neden İstanbul 84, Antalya 225 sırada yer alsınlar ki. Özellikle İstanbul ve Antalya gibi MICE alanında çok önemli şehirlerimizin bu destinasyonlardan geri kalan bir yönü yoktur. Bunun için altyapı ve pazarlama anlamında düzenlemeler hızla hayata geçirilmeli” dedi.









Prodüksiyon devleri konuşacak



Fuar kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘Production Talks’ konferansı ile dünya çapında bilenen dev prodüksiyonları hayata geçiren isimler katılımcılarla buluşacak. Prodüksiyonların planları, tasarımı, yönetimi konuşulacak. Oscar ödülleri ve onlarca Broadway müzikalinin sahne yaratıcısı Derek MCLane, Cirque du Soleil’in prodüksiyonunu yapan Bernard Poirier, 2000 yılından bu yana Eurovision’un Prodüksiyon direktörü Ola Melzig, EXPO 2017 açılış şovu ve BMW 100. yıl etkinliğinin teknik tasarımcısı Andree Verleger, FIFA Dünya Kupası, Londra olimpiyatları ve Beyonce konserlerinin prodüksiyonlarını üstlenen Tim Routledge, Rio olimpiyatları ile EXPO’nun açılış şovunu üstlenen Adriano Martello turizm ve MICE profesyonelleri ile deneyimlerini, tavsiyelerini paylaşacak.



Yine bu kapsamda ilk kez düzenlenecek olan ‘İstanbul MICE Zirvesi’ ile 5 ayrı oturumda konferans programı gerçekleştirilecek.