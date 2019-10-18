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    HaberlerEkonomiTürkiye İhracat Kredi Bankası
    18.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye İhracat Kredi Bankası

    İnternetteki e-ticaret platformu Hepsiburada ile Sabancı Holding ve Carrefour Grup’un iştiraki CarrefourSA, süpermarket alışverişi konusunda yeni bir işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Hepsiburada platformu üzerindeki ‘Hepsiexpress’ uygulamasıyla CarrefourSA’dan alışveriş yapmak mümkün olacak. Platform üzerinden tüm market ihtiyaçları sipariş edilebilecek ve teslimat müşterinin tercih ettiği zaman diliminde yapılacak.

    Türkiye İhracat Kredi Bankası

    Hepsiexpress’e özel olarak kurulan, soğuk zincire uygun yüzlerce araçtan oluşan dağıtım filosu ile yaş sebze, meyve, sağlık ve kozmetik ürünleri, et, balık, tavuk, süt ürünleri tüketiciye ulaştırılacak. İlk etapta İstanbulda belirli semtlerde başlayacak hizmetin yeni yılla birlikte Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

    ‘Fark yaratacağız’

    Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Bu hizmetle bütün süpermarket ihtiyaçlarını karşılamak için bir servis kuruyoruz. Taze gıdalar, et, balık, süt, yumurta gibi bir evin tüm süpermarket ihtiyacı o yüzden buna özel bir tedarik zinciri, ulaştırma ve teslimat ekibi, operasyon ve teknolojik alt yapı ekibi kurduk. Asıl amacımız fark yaratarak tedariği çok hassas ve zor olan taze gıdanın yeni müşterilerimize sunulması oldu” dedi.

    CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Online marketimizde kendi alanımızda büyüyoruz ama herkesin kendi uzmanlığını bir araya getirmesi müşteriye çok daha fazla değer katıyor. Dolayısıyla müşterilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için anlaşma imzaladık” dedi.

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