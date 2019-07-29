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    HaberlerEkonomiTürkiye’de doğdu dünyaya örnek oldu
    29.07.2019 - 08:29| Hanife Baş - Çeşme

    Türkiye’de doğdu dünyaya örnek oldu

    Red’in Türkiye’de doğan bir marka olduğunu ve dünyada örnek alındığını belirten Engin Aksoy, “Red aboneleri 1 yılda 448 milyon TL ayrıcalıktan yararlandı” dedi.

    Türkiye’de doğdu dünyaya örnek oldu

    Vodafone Türkiye, en çok kullanılan tarifesi Red’in dokuzuncu yılını kutlarken, Red’e yeni bir alt marka Red First’ü eklediğini duyurdu.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone ülkeleri arasında Vodafone Türkiye’nin, abone başına internet kullanımı en yüksek ülke olduğunu belirterek, en çok veri kullanan Red abonelerinin Türkiye’de dijitalleşmeye büyük katkıları olduğunu söyledi.

    448 milyon TL fayda

    Aksoy, en çok interneti de Vodafone Red’lilerin kullandığnı dile getirerek, “Bu tarifemizi geçen yıl yeniledik. Vodafone Red müşterileri, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıkları ve özel Vodafone Red faydaları ile son 1 yılda toplam 448 milyon TL’lik ayrıcalıktan yararlandı. GSM dışı faydaları 950 bin kişi kullandı. Red’liler Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüsü oldular. 1 yılda 381 milyon GB mobil internet kullanıp, 28.5 milyar dakika konuştular ve 4.1 milyar kısa mesaj attılar. Aylık internet kullanımı ortalaması 11.5 GB’a ulaşan Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 51 arttı” dedi.

    Red’in Türkiye’de doğan bir marka olduğunu da vurgulayan Aksoy, özellikle GSM dışı faydalarının diğer ülkelerde örnek gösterildiğini aktardı.

    Paylaşılan bilgilere göre, Vodafone Red’lilerin son 1 yılda aylık ortalama yüzde 12’si yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 157 milyon TL tasarruf etti.

    4.5G abonemiz fazla

    Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan Her Şey Dahil PasaportDünya hizmetini son 1 yılda 493 bin kişi kullandı.

    Konuşmasında 2018 - 2019 mali yıllarının mart ayında bittiğini de dile getiren Aksoy, “24 milyon abonenin 16 milyonu 4.5G abonesi. Türkiye’de en geniş 4.5G kapsaması Vodafone’da. En fazla 4.5G abonesi bizde. Vodafone Yanımda uygulaması en çok kullanılan ilk 10 uygulama arasında. Aktif kullanıcısı 10.5 milyonu geçti. Ayda 200 milyondan fazla trafik var” diye konuştu.

    Aksoy, Türkiye’deki yatırımlarına da değinerek, son bir yılda 1.5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını, 13 yıldaki yatırım toplamlarının ise 21 milyar TL’yi bulduğunu kaydetti.

    Yeni tarife 189 TL

    Engin Aksoy, Red segmentinin çok büyüdüğünü ve bu nedenle alt marka olarak Red First’ü sunduklarını da bildirdi. Aksoy, First’te diğer operatörlerden müşteri alarak büyümeyi hedeflediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

    “Yüksek data kullanan Red’li müşteriler için Red First ile kullanıcılara 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurtdışı kullanım, ücretsiz Digiturk Play Eğlence Paketi veya Taraftar Paketi, akıllı cihazlar için yüzde 50 indirimli Cep Kurtaran sigortası, 7/24 özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetlerin yanı sıra kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek ek ayrıcalıklar da sağlanıyor.

    Red First’lülere seyahatlerinde yüzde 50 indirimli VIP transfer ve ücretsiz yurtdışı çıkış pulu, dijital sağlık uygulaması Diyetkolik’te indirim ve Otovınn’da araç yıkamada indirim sunuluyor.

    Ayrıca, yıl boyu belli zamanlarda sadece Red First’lülere özel ve ilkleri deneyimleyecekleri etkinlikler düzenlenecek. Red First’lüler için geliştirilen yeni ‘Red’li 40’ tarifesine 189 TL’den sahip olmak mümkün.”

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