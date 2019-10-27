Türkiye’de iş dünyası çok canlı

Slater, İstanbul’daki Great Entrepreneur Games etkinliğinde Türkiye ve İngiltere arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de faaliyet gösteren 2 bin İngiliz şirketi olduğunu belirten Slater, şunları kaydetti:

“Benim görevim Türkiye’ye gelmek isteyen İngiliz şirketlere doğru kişilerle tanışmaları ve ortalık etmeleri için yardım etmek. Birleşik Krallık’taki büyük sağlık sigortalarından Bupa, yaklaşık 2 yıl önce Acıbadem sağlık sigortasını satın aldı ve burada harika teknolojiler buldu. Bunları da benimseyerek dünyanın farklı yerlerindeki diğer işlerine adapte etti. Yani, Türkiye İngiliz iş dünyası için oldukça canlı bir ortama sahip. Türkiye’nin daha fazla doğrudan yabancı yatırım alması gerekiyor. Biz de bunun için yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’nın da burada bir ofisinin olduğunu ve İngiltere’ye gitmek isteyen Türk şirketlerine ücretsiz tavsiye verdiğini hatırlatan Slater, “Ayrıca Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası da var. Onlar da daha küçük ölçekli şirketlere partner bulmaları ve gerekli bilgilere erişmeleri noktasında destek oluyor. Yani yardım sağlamak için pratik şeyler yapıyoruz” dedi.