Türkiye'ye stratejik yatırıma devam

Şişli’de büyük bir plazanın hangar gibi geniş salonundayız. Çalışanlar telefon başında. Diğer uçta Türkiye’nin önde gelen sigorta, otomotiv ve finans şirketlerinin 11 milyonu aşkın müşterisi var.

Burası, İspanyol sigorta devi Mapfre’ye bağlı Mapfre Asistencia’nın Türkiye şirketi Tur Assist.

23 yıl önce Türkiye’yi ‘asistans’ hizmetiyle tanıştıran şirket.

Asistans deyince... Hizmet ağlarındaki 8 bini aşkın şirket vasıtasıyla bazen yolda kalan araca çekici yolluyorlar, bazen kapıda kalana çilingir... 7 gün 24 saat hava ambulansı da gönderiyorlar, konut da onarıyorlar.

Acil bir durumda müşteriyle ilk teması kuran bu hayati işi Mapfre Asistencia EMEA 2 Bölge Direktörü Alejandro Boutin Sanchez ve Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener’le konuştuk.

38 ülkede sigorta, reasürans, asistans ve finans alanında 100 milyondan fazla kişiye hizmet verdiklerine dikkat çeken Sanchez öncelikle şunu vurguluyor:

“Türkiye bizim için stratejik önemi yüksek ülkelerin başında. Tur Assist 23 yıldır sektör lideri ve bunu sürdürmek için sürekli kendini geliştiriyor. Yeni dönemde yönetime, altyapıya ve teknolojiye yatırımlarımız artacak.”

Teknolojiyle uyum

Sanchez Türkiye’nin stratejik bir ülke olması ve dinamizminden dolayı Mapfre Asistencia’nın yeniliklerini öncü olarak Tur Assist’te uyguladığını anlatıyor.

Asistansın sigortayı daha ilgi çekici hale getirdiğini vurgulayan Sanchez şunları söylüyor:

“Sigorta şirketleri, asistans hizmetleriyle ürünlerini farklılaştırıyor. Şu an çekici ve ikame aracın yer almadığı bir kasko poliçesi düşünülemez. Asistans şirketlerinin sektörde fark yaratmak ve kaliteyi daha üst seviyeye taşımak için teknoloji ile bütünleşmeleri zorunlu.

Yeni nesil müşteriler, hayatın her noktasına dokunan hizmetler talep ediyor. Biz de teknolojiyi daha fazla dahil ederek bu beklentilere çözüm üretiyoruz.

Bu sebeple Tur Assist’in, Türkiye asistans sektöründeki en inovatif şirket olduğunu, yeni ürün ve hizmetlerle yine örnek teşkil edeceğinden dolayı, sektöre bunun pozitif ivme kazandıracağını söyleyebilirim.”

Dinamik ve yaratıcı

Tur Assist’te kısa süre önce yönetimin yenilendiğini ve çok pozitif bir değişim yaşadığını dile getiren Sanchez, “Tur Assist yeni yapısıyla çok daha dinamik, çok daha yaratıcı bir hale geldi. Özellikle 2020 yılında Tur Assist’teki bu değişimin pozitif yansımalarını çok daha net gözlemleyeceğiz” diyor.

Sağlıkta dijital dönem başlıyor

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener son dönemde sağlık alanının kendilerine heyecan verdiğini belirterek şunları söylüyor:

“Kullanıcıların yurt içi veya yurt dışında rahatsızlıklarına göre branş bazlı doktorlar ile online video veya mesaj yoluyla görüşme yapabilecekleri dijital sağlık ürünleri geliştirdik. Bu ürünlerle kullanıcılar, online şekilde doktorlar ile randevuyla veya direkt olarak görüşmenin yanı sıra sağlık geçmişlerini kaydedip, bunların periyodik takibini yapabilecekler.

Dijital sağlık ürünleri arasında branş bazlı online doktor seçenekleri olduğu gibi online psikolog ve diyetisyen desteği de bulunuyor.

Yine baştan sona dijital bir deneyim sunacak olan “Evde/İş yerinde Hemşire ve Test İşlemleri” hizmeti, müşterinin ev veya iş yerinden çıkmadan rahatsızlığı ile ilgili tıbbi test ve işlemlerin yerinde yapılmasını sağlayan yeni asistans hizmetimiz. Ev ya da iş yerine yönlendireceğimiz hemşire gerekli işlemleri, testleri yapacak. Daha sonrasında müşterinin belirttiği adrese doktorun önerdiği ilaçlar gönderilebilecek.”

‘2020’de meyveleri toplarız’

Yeni yılla birlikte Tur Assist’in Genel Müdürü olan Nevra Yener yeni vizyon ve stratejilerle yönetim kadrosu ve şirket yapılanmasında önemli değişikliklere gittiklerine dikkat çekerek şunları dile getiriyor:

“Mapfre Asistencia bünyesinde 25 yıldır farklı ülkelerde çalışan, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak aramıza katılan Frida Christopoulou ile beraber, Kanal Yönetimi ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Rozli Hekimoğlu Mazon’un ve Teknik Departman Direktörü Zeynep Onat’ın Tur Assist’e ve asistans sektörüne farklı, yenilikçi bakış açılarını katacağını düşünüyorum.

Müşteri odaklı

Yeni dönemde yenilenen yönetim kadromuzla daha müşteri odaklı hareket eden, gelişen dijital dünyaya daha fazla ayak uyduran, rakiplerinden her anlamda farklılaşan, bu doğrultuda kendini sürekli yenileyen bir şirket olmayı hedefliyoruz. 2020 yılı bunun meyvelerini toplamaya başladığımız önemli bir yıl olacak.”

VIP TRANSFER HİZMETİ

Türkiye’de en fazla tercih edilen hizmetlerin başında yol yardımının geldiğini belirten Nevra Yener, “Talep gören diğer asistans hizmeti ise ikame araç. Aracın serviste onarım gördüğü, araçsız kalınan sürede ikame araç sağlıyoruz. Bunların dışında konut ve iş yeri yardım hizmetleri, seyahat ve sağlık hizmetleri gibi müşterilerin doğrudan hayatına dokunan hizmetlerimiz var” diyor. Yener yeni dönemde sunacakları ürün ve hizmetleri de şöyle anlatıyor:

“Transfer hizmetine başladık. VIP araçlar ve özel şoförlerle gerçekleştirilecek Rigotransfer ile müşterilerimize konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyoruz.

Sigorta şirketlerinin operasyonel hasar süreçlerinin, Tur Assist tarafından dijital platformlar ile tüm hizmetlerinin tek merkezden efektif bir şekilde yönetilmesini amaçlıyoruz.

Bu amaçla oluşturduğumuz bir diğer platformumuz ise Online Eksper Platformu. Bu platform ile kaza anında ekspertiz hizmetiyle, hasar kontrol ve yönetim süreçlerini dijitalleştirerek sigorta şirketi olan partnerlerimiz için hem maliyet hem zaman avantajı yaratmayı planlıyoruz.”