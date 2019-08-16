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    HaberlerEkonomiTürkler 'en yeşil çelik'le tavladı
    16.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Türkler 'en yeşil çelik'le tavladı

    İngiliz çelik devi British Steel, Türk olmaya hazırlanıyor. BBC’nin internet sitesindeki habere göre, OYAK’ın iştiraki olan Ataer Holding’in British Steel’i almak için İngiliz hükümetiyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaşıldı. Bilindiği gibi Ataer Holding Türk çelik devi Erdemir’in en büyük hissedarı.

    Türkler 'en yeşil çelik'le tavladı

    Greybull Capital adlı özel fon, sahibi olduğu British Steel için İngiltere hükümetinden kurtarma paketi talep etmiş, kabul edilmeyince çelik devi mayısta iflas sürecine girmişti. Şirket için Ataer Holding’in yanı sıra Hintli Sanjeev Gupta’nın başında olduğu İngiliz Liberty House’un da teklif sunduğunu iddia edilmişti.

    Bu hafta duyuracak

    BBC’ye göre, British Steel ile ilgili süreç şöyle işleyecek: İngiliz tarafı, bu hafta içinde Ataer Holding’in teklifini tercih ettiğini duyuracak. Ardından Ataer Holding’e şirketi iflas durumundan çıkarması için süre verilecek.

    Öte yandan Financial Times gazetesi, Ataer’in küresel çelik yatırımlarına başlama hazırlığı yaptığını ve British Steel alımının bu yolda önemli bir adım olacağını yazdı. 

    British Steel’in 5 bin çalışanının 3 bin kadarı Lincolnshire’daki Scunthorpe fabrikasında çalışıyor.

    İngiliz Incisive Media bünyesindeki Business Green’in haberine göre ise, Türk tarafı yıllar içinde gerçekleştireceği 900 milyon pound’luk yatırımla Scunthorpe fabrikasında Avrupa’nın en çevreci çeliğini üretecek.

    İngiliz hükümeti de hibeler, tazminatlar ve krediler yoluyla bu alıma 300 milyon pound’luk bir destek sağlayacak. 

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