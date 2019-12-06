Uçak yolcusuna pide ve duş imkânı

19 üyesi ile yılda 630 milyon yolcu taşıyan ve 14 bin 500 günlük uçuş ağı ile 175 ülkede 1150 noktada faaliyet gösteren SkyTeam, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş gümrüklü alanda lounge hizmeti vermeye başladı.



Doğal ışıkla aydınlanıyor



SkyTeam konseptinin yerel mimari ile harmanlanarak dizayn edildiği yolcu salonundan, İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren SkyTeam üyeleri Aeroflot, Air France, KLM, Korean Air, MEA, Saudia ve Tarom hava yollarının first, business class ve elite plus yolcuları faydalanacak. Özel yolcu salonunda misafirlere yerel ve uluslararası lezzetler ile Türk mutfağından seçmeler ve taze pide ikramı yapılacak.



Doğal ışığa sahip salonda, duş alanlarının yanı sıra kablosuz internet erişimi ve her koltukta elektrik bağlantısı bulunuyor. 24 saat hizmet verecek 582 metrekarelik salon, 145’ten fazla oturma kapasitesine sahip.









Salon açılışı dolayısıyla düzenlenen törende SkyTeam Üst Yöneticisi Kristin Colvile, “İstanbul lounge bizim için çok önemli. İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren 7 hava yolu şirketi burayı kullanacak. Bu havalimanıyla gurur duymalısınız. Çok güzel bir havalimanı. Bunun bir parçası olmak bize gurur verdi” dedi.

46 milyon yolcu



İGA CEO Danışmanı Melih Mengü, İstanbul Havalimanı’nın açıldığı günden bu yana 46 milyondan fazla yolcuyu misafir ettiğini, günde yaklaşık 290 bin yolcuya ulaşacak hava trafiğinin olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde de bunun artacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl haziran ayında üçüncü pistin açılmasıyla slot imkanları artacak ve yeni hava yollarının geleceğini tahmin ediyoruz” dedi.