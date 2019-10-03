UİB'den eylülde 2,6 milyar dolarlık ihracat

UİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eylülde dış satış 2 milyar 647 milyon 47 bin 345 dolara, geriye dönük 12 aylık ihracat ise 31 milyar 903 milyon 597 bin dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), eylülde 2 milyar 279 milyon 765 bin 98 dolar, geriye dönük 12 ayda ise 27 milyar 324 milyon 676 bin dolarlık ihracat kaydetti.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), eylülde 94 milyon 383 bin 704 dolar, geriye dönük 12 aylık dönemde de 1 milyar 204 milyon 870 bin 129 dolarlık dış satışa imza attı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 58 milyon 847 bin 111 dolarlık ihracat elde etti. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 7,28 artıran UHKİB, bu dönemde 670 milyon 438 bin 976 dolarlık dış satış yaptı.

Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 15 milyon 950 bin 615 dolar ihracata imza atan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 166 milyon 675 bin 568 dolarlık ihracat rakamını yakaladı.

Yine eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,8 artışla 16 milyon 380 bin 442 dolarlık ihracata ulaşan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dış satışı da 132 milyon 637 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin dış satışı ise eylül ayında, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 11,5 yükselerek 181 milyon 720 bin 375 dolar olarak açıklandı.