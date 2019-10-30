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    HaberlerEkonomiUlaştırma ve altyapıda aslan payı demiryoluna
    30.10.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

    Ulaştırma ve altyapıda aslan payı demiryoluna

    Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 2020’de havayolu, demiryolu ve suyolu altyapı yatırımları için 8.4 milyar TL ödenek ayırdı.

    Ulaştırma ve altyapıda aslan payı demiryoluna

    Bakanlığın TBMM’ye gönderdiği 2020 Yılı Bütçe Raporu’na göre; altyapı yatırımlarında, demiryolu sektöründe 20, suyolu sektöründe 31 ve havayolu sektöründe 11 proje olmak üzere 62 proje hayata geçirilecek.

    Trafiğe kalıcı çözüm

    Bu projeler için 2020’de 8 milyar 470 milyon 995 bin TL ödenek ayrıldı. Altyapı projelerinde aslan payı, “demiryolu” projelerine verilecek.
    Etüt projeleri devam eden Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Bağlantısı projeleri, İstanbul Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metro Hattı işi gibi projelerini de kapsayan demiryolu projelerine 7.6 milyar TL harcanacak. Bakanlık güçlü demiryolu ile kent içindeki trafik sorununa da kalıcı çözüm bulmayı planlıyor.

    Rapora göre bakanlığın 2020 bütçesi 29 milyar 26 milyon 976 bin TL olarak öngörüldü. Bakanlığın 2019 için öngörülen 27 milyar 770 milyon TL’lik bütçe ödeneğini Ağustos 2019’da aşarak harcamalar toplamının 32 milyar 819 milyon TL’ye ulaştığı bilgisine yer verildi. 2018’de de bakanlık 31 milyar 338 milyon TL olarak belirlenen yıllık bütçesini aşarak 43 milyar 405 milyon TL harcama yapmıştı.

    3 katlı tünel ihalesi 2020’de

    Raporda 2020 ödeneklerinin; etüt projesine başlanılan ancak model üzerinde karar verilmesi halinde Yap - İşlet Devret ile ihale edilecek olan Üç Katlı İstanbul Tüneli’ne, Kars - Iğdır - Aralık - Dilucu Demiryolu Bağlantısı’na, Erzurum Tramvay Hattı’na, Gebze - Haydarpaşa - Sirkeci - Halkalı Banliyo hattının iyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı işlerinin devam ettirilmesine, İstanbul Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metro Hattı, Konya Hafif Raylı Sistem Hatları ile Halkalı - İstanbul Yeni Havalimanı İnşaat ve elektronik işi gibi projelerde kullanılacağı belirtildi.

    Havayolunda ise, Rize - Artvin, Karaman, Yozgat, Bayburt ve Gümüşhane havalimanı üst yapılarına harcama planlandı.

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