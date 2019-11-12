BİST103.1180EURO6,380,07USD5,780,04ALTIN270,220,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriÜnlü otele Çinliler talip!
    12.11.2019 - 07:19 |

    Ünlü otele Çinliler talip!

    Çinli Huazhu Group, Alman lüks otel zinciri Steigenberger`i satın alacak.

    Ünlü otele Çinliler talip!

    Çinli Huazhu Group, Almanya'nın en bilinen otel zincirlerinden biri olan Steigenberger otellerini satın alıyor.

    Hali hazırda piyasa değeri açısından dünyanın beşinci büyük otel grubu olan Huazhu, Steigenberger için Deutsche Hospitality şirketine 700 milyon euro ödeyecek.

    Çin ve New York borsalarına kote olan Huazhu, franchise modeli ve kiralık gayrimenkuller kullanarak her yıl 1000 otel açıyor.

    Hali hazırda 5 binden fazla oteli bulunuyor.

    Karabük’te 1’i bebek 6 kişi yediği mantardan zehirlendiKarabük’ün Safranbolu ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1’i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi

    Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu! 12 Kasım son depremler listesi

    İzmir'de PKK/KCK operasyonu

    İzmir'de PKK/KCK operasyonu

    Yasak Elma 57. bölüm fragmanında Halit'in korkulu rüyası gerçek oluyor!

    Yasak Elma 57. bölüm fragmanında Halit'in korkulu rüyası gerçek oluyor!

    Cezaevinde dayak iddiası

    Cezaevinde dayak iddiası

    Sıradaki Haber