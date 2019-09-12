Vakıf Emeklilik yeni uygulamasını tanıttı

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, yeni Cep Şube uygulamasıyla kullanıcıların Vakıf Emeklilik'teki sigortacılık ve fon işlemlerinin rahatlıkla yapılabileceğine işaret ederek, "Bireysel emeklilik sözleşmeleriyle ilgili güncel fon birikimi ve değişiklik taleplerinin aşama aşama gösterildiği yeni düzenlemeyle, pratik çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Vakıf Emeklilik Cep Şube'nin tanıtım toplantısı, Genel Müdür Özgür Obalı, Genel Müdür Yardımcıları Volkan Sinan ve Cenk Torgalöz'ün katılımıyla Wyndham Grand Levent'te gerçekleştirildi.

Obalı tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, dijitalleşme konusunda son yıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, 2014 yılında hizmete sundukları Cep Şube'nin, müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti.

Katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve onlara kişisel bir deneyim sağlayacak yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemlerinin optimize edildiğini aktaran Obalı, şunları kaydetti:

"Böylece Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin, müşteri iletişim merkezini aramasına gerek kalmaksızın, bir çok işlemi cep şube üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sağlandı. Uygulamaya ayrıca 3D secure özelliği de eklendi. Bunun dışında katılımcıların fon performanslarını, altın ve BİST gibi sektör dışı finansal araçlarla da kıyaslayabilmek mümkün hale geldi. Yeni Cep Şube'de müşterilerin hesap hareketlerine ve tahsilat makbuzlarına basit adımlarla devamlı ulaşabileceği bir özellik de kazandırıldı."

"Sigortacılık ve fon işlemleri rahatlıkla yapılacak"

Yeni uygulamanın işlemlerde müşterilere hız ve vakit kazandıracağını anlatan Obalı, Cep Şube'nin Vakıf Emeklilik'in müşteri odaklı iş yapma kültürünün son ürünü olduğunu söyledi.

Obalı, uygulamayla Vakıf Emeklilik'teki sigortacılık ve fon işlemlerinin rahatlıkla yapılabildiğine işaret ederek, "Bireysel emeklilik sözleşmeleriyle ilgili güncel fon birikimi ve değişiklik taleplerinin aşama aşama gösterildiği yeni düzenlemeyle, pratik çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Cep Şube ile katılımcıların diledikleri yer ve zamanda hesap hareketlerini ve fon performanslarını takip edebileceklerini ve yapmak istedikleri değişiklikleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini dile getiren Obalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katılımcı olmayan bireyler ise muhtemel birikim tablosundan yaş, katkı payı, toplu ödeme tutarı ve planlarını seçerek emeklilik dönemlerinde sahip olacakları tahmini birikimlerini hesaplayabiliyorlar. Vakıf Emeklilik'in diğer ürünleri olan yıllık hayat ve ferdi kaza sigortaları için de kullanıcılara vefat, maluliyet ve hastalık durumlarında bekledikleri teminata göre ödemeleri gereken yıllık tahmini tutarlar sunuluyor."

"Sesli komut, fon bülteni takip ve 'app to app' yakında hizmete girecek"

Obalı, Cep Şube'de gelecek dönemde hizmete girecek uygulamalardan da bahsetti.

Sesli komut sisteminin bunlardan biri olduğunu kaydeden Obalı, Siri aracılığı ile kullanıcıların sadece sesli komutla toplam birikim, fon dağılımı gibi cep şubede yer alan birçok detaya ulaşabileceği bilgisini verdi.

Obalı, böylece katılımcıların haftalık ve aylık fon bültenlerine de yine cep şube üzerinden ulaşarak piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabileceğine işaret ederek, "VakıfBank uygulamasından Vakıf Emeklilik uygulamasına geçiş kolaylığı da sağlayacağız. Sektörde bir ilk olan 'app to app' uygulaması ile katılımcılar ana hissedarımız VakıfBank uygulaması üzerinden tek bir tuşla Cep Şube'ye ulaşabilecek." diye konuştu.

Ar-Ge Merkezi’nde 4 ayrı projede ilerleme sağlandı

Vakıf Emeklilik'in teknoloji ve dijitalleşme stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Ar-Ge Merkezi'ne ilişkin ayrıntıları da aktaran Obalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışının üzerinden henüz 6 ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen yerinde Ar-Ge Merkezi’nde 4 ayrı projede ilerleme sağladık. Ar-Ge Merkezimiz de sektörümüz için bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkezimizde Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük eden yeni teknolojileri kullanarak ülke kalkınmasına katkı sağlamak ve yeni teknolojide uzmanlaşmış insan kaynağı yetiştirilmesine aracılık etmeyi ilke ediniyoruz.

Vakıf Emeklilik Ar-Ge Merkezi yeni teknolojiler kullanarak yapay zeka, makine öğrenimi, blokzincir ve nesnelerin interneti gibi pek çok alanda inovatif projeler geliştiriyor. TEYDEP (TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı) kapsamında onay aldığımız projemiz için ülkemizin sayılı üniversitelerinden akademisyenler ile iş birliği yapıyoruz. Merkezimizdeki projelerin tamamlanmasıyla ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminin büyümesi, müşteri sadakati ve güvenliğinin artırılması gibi önceliklerimiz bulunuyor."

"Start-Up'larla iş birliğine önem veriyoruz"

Dijital dönüşüm fikrinin sektörün de dönüşümüne katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Obalı, "Odağa aldığımız temel düşünce kendi sektörümüz özelinde atacağımız dijitalleşme adımlarının ülkemizin yerli ve milli teknolojilerinin gelişimine katkı sağlaması." dedi.

Obalı, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm kişi ve kurumların dijitalleşme sürecinin bir parçası olması gerektiğini dile getirerek, sürecin en önemli halkasının gençler olduğuna dikkati çekti.

Gençlerin düşüncelerine büyük önem verdiklerini aktaran Obalı, "Bizler bu sebeple Ar-Ge Merkezi projelerimize ek olarak Start-Up'larla projeler üretiyor ve bu projeleri sektörümüze uyarlamaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.