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    HaberlerEkonomiVakıf Katılım’dan İstanbulkart hizmeti
    04.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Vakıf Katılım’dan İstanbulkart hizmeti

    Vakıf Katılım Bankası, İstanbulkart ile seyahat edenlerin ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni bir iş birliğine imza attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM ile Vakıf Katılım Bankası arasında yapılan anlaşma ile Vakıf Katılım müşterileri, bakiye sorgulama, bakiye yükleme ve düzenli yükleme talimatı verme işlemlerini internet şube ve mobil şube hesapları üzerinden veya Vakıf Katılım kredi kartıyla gerçekleştirebilecek.

    Vakıf Katılım’dan İstanbulkart hizmeti

    Vakıf Katılım, İstanbulkart yükleme işlemlerinden herhangi bir ücret almayacak. Bununla birlikte İstanbulkart’ın NFC desteği bulunan akıllı telefonlara yaklaştırılması sonucu yükleme veya bakiye sorgulama işlemleri saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilecek.

    NFC desteği olmayan telefonlarla yapılan ödeme işlemlerinde ise internet şube ve mobil şube kanallarını kullanan müşteriler, BELBİM’e ait herhangi bir dolum noktasına İstanbulkart’ı okutarak yükleme işlemlerini tamamlayabilecek. Vakıf Katılım, İstanbulkart’a düzenli yükleme talimatı verip talimatı gerçekleşen müşterilerine özel olarak da 10 lira hediye bakiye yüklemesi yapacak.

    1 Eylül-31 Ekim döneminde geçerli olacak kampanya kapsamında düzenli yükleme talimatları Vakıf Katılım hesapları veya kredi kartları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

    Kampanyadan faydalanabilmek için en az 20 liralık düzenli yükleme talimatının Vakıf Katılım’ın internet şubesi veya mobil şube üzerinden verilmesi gerekecek.

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