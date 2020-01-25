Vatandaş ‘maske’ye koştu!

Vatandaşlar salgın hastalıklardan korunmak için tek kullanımlık maskelere yöneldi. Önceden daha çok hasta vatandaşların kullandığı maskeleri artık sağlıklı vatandaşlar da ‘koronavirüs’ gibi salgınlara karşı önlem amaçlı kullanıyor.

Metro, otobüs, metrobüs gibi pek çok toplu taşıma aracında tercih edilen maskelere talep giderek artıyor.

50’li paketlerde satılan tek kullanımlık maskelerin fiyatları 5 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkıyor. SBS Medikal’in sahibi Sinan Doğan, 2019 yılında 40 milyon adet tek kullanımlık maske ürettiklerini söyledi.

İç pazara yönelik üretim yaptıklarını belirten Doğan, “Avrupa pazarına da ürün göndermek istiyoruz. Salgından dolayı ithalatçı firmalar aracılığıyla Çin’den maske talep ettikleri söyleniyor. Çin’de tatil nedeniyle fabrikalar da kapalı” diye konuştu.

İstanbul Ulus Eczanesi’nin yetkilisi ise, maske satışlarının son dönemde artış gösterdiğini söyleyerek, “Özellikle domuz gribi gibi salgın hastalık dönemlerinde maskeler vatandaşlar tarafından çok fazla tercih ediliyor” dedi.

‘Kullanım artmalı’

Uzakdoğu’da maske kullanımının yaygın olduğunu belirten Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği Genel Sekreteri Tolga Oruçoğlu ise, “Türkiye’de de bu kültürün yaygınlaşması gerekiyor. Her şeyden önce hastalığın bulaşmaması diğer insanlara saygıdır. Türkiye’de ağız maskesi imalatçıları da çok fazla” ifadelerini kullandı. Bir medikal firma yetkilisi ise, “Domuz gribi, kuş gribi salgınlarının olduğu dönemlerde maske satışlarımız artış gösteriyor” dedi.

Nano maske

Tek kullanımlık maskelerin yerine artık yıkayıp tekrar kullanılabilecek nano maskeler de tüketicinin beğenisine sunuluyor. Rahat nefes alımını sağlayan bu maskeler, toz, kir ve rüzgâr geçirmiyor. Maskelerin tanesi 2 lira ile 10 lira arasında değişiyor. Maskelerde hayvan, çizgi film, karikatür figürleri de bulunuyor.

Çin’de stoklar tükendi

Çin’de da virüs nedeniyle yetkililerin maske takma çağrısında bulunması üzerine ülke genelindeki maske stoklarını tükenme noktasına geldi. Bunun üzerine tek kullanımlık maske üreticileri Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olan fabrikalarını tekrar açtı.

Üreticiler, çalışanlarına mesai nedeniyle 4 kat fazla maaş vereceklerini söyledi. Çinli maske üreticisi Lanhine, günlük 400 bin adet maske ürettiklerini ancak virüs salgını nedeniyle günde 200 milyon adetlik maske ihtiyacının ortaya çıktığını açıkladı. Online alışveriş sitesi Alibaba ise, 92 maske üreticisiyle çalıştıklarını, şu anda 42 milyon maske tedarik edebildiklerini duyurdu. Çin’de stoklar tükendiği için bazı üreticiler de maske fiyatlarını artırdı.