Vodafone 250 ULAK baz istasyonu kullanıyor

Vodafone, bu kapsamda Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu. Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla toplam yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet verecek. ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirket olan Vodafone, önümüzdeki dönemde de desteğini sürdürecek.

Vodafone’un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize’de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan katıldı.

Milli imkânlarla...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “ULAK Projesi ile gelecek nesil mobil iletişim altyapısı ürünlerinin milli imkânlarla sağlanması amaçlandı. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde güçlendirilmesi, küresel anlamda rekabetçi ve yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacak” diye konuştu. Vodafone olarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK’a sahip olan operatör olduklarını belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise “Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca yakın çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı” dedi.