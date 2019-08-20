Vodafone’dan yeni araç çözümü

‘Güvenli Araç Çözümleri’ olarak adlandırılan yeni ürün, nesnelerin interneti teknolojisi ile taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takograftaki verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesini sağlıyor. Vodafone Güvenli Araç Çözümleri, bu verileri analiz ediyor.

5G’yle öne çıkacak

5G’ye geçişle neredeyse tüm cihazların çevrimiçi hale geleceğini ve IoT’nin daha da ön plana çıkacağını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “2025 yılı itibariyle yaratacağı 6.2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT, işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. Biz de bu fırsatları Türkiye’deki işletmeler için yakalanır kılmak için çalışıyoruz.