20.08.2019 - 08:44| EKONOMİ SERVİSİ
Vodafone’dan yeni araç çözümü
Vodafone, taşımacılık sektörüne yönelik yeni nesnelerin interneti (IoT) ürününü piyasaya sundu.
‘Güvenli Araç Çözümleri’ olarak adlandırılan yeni ürün, nesnelerin interneti teknolojisi ile taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takograftaki verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesini sağlıyor. Vodafone Güvenli Araç Çözümleri, bu verileri analiz ediyor.
5G’yle öne çıkacak
5G’ye geçişle neredeyse tüm cihazların çevrimiçi hale geleceğini ve IoT’nin daha da ön plana çıkacağını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “2025 yılı itibariyle yaratacağı 6.2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT, işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. Biz de bu fırsatları Türkiye’deki işletmeler için yakalanır kılmak için çalışıyoruz.
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.