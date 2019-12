Yabancı akını var

Türkiye, bir yandan yurt içi turizmde artan ivmeyi korumaya çalışırken, diğer taraftan yabancı tur operatörlerinin giderek artan sayıda getirdiği turiste alternatifler sunuyor. Dünyanın önemli bir turizm merkezi olan Türkiye, 2020’de pek çok milletten gelen turist sayısında yeni rekorlar kırarken, yanı sıra turizm gelirini de yüzde 10-15 arasında artırmaya odaklandı.



Dünyanın en eski tur operatörü Thomas Cook’un iflası, Türkiye’nin yabancı turist için gelecek vizyonu konusunda endişelere neden olurken Kültür ve Turizm Bakanlığı iflas sürecinin resmileşmesiyle birlikte hazırladığı anlaşma çalışmalarını hızla hayata geçirmişti. Thomas Cook’un Türkiye için ayırdığı 850 bin koltuğun yerine mevcut dönemde 1.3 milyon yeni koltuk devreye alındı. Yeni kapasiteler EasyJet, TUI, jet2.com, British Airways, THY ile SunExpress’ten sağlanacak. Koltuk kapasitelerini ise yabancı tur operatörleri tarafından doldurması bekleniyor.



Alternatif harikası!



Pek çok bölgeden Türkiye’ye olan talep, uluslararası tur operatörlerinin operasyonlarını Türkiye’ye çevirmelerinde etkili oluyor. Yeni koltuk kapasitelerinin yanında, Türkiye’de İstanbul ve Antalya dışındaki merkezlere de direkt uçuşlar planlanıyor.



Türkiye, yabancı turiste sunduğu turizm alternatifleriyle birlikte her bölgede ve her şehirde yeni merkezlere turist çekiyor.



Bu turizm hareketinin önemli bir ayağını ise yerli turist oluşturuyor. Türkiye’nin turizm master planında önemli bir yere sahip olan yerli turistin hareketi, turizmi Türkiye geneline ve 12 aya yaymak konusunda büyük destek veriyor. Yerli turist erken rezervasyon sistemine giderek artan ilgisiyle kıyı şehirleri doldururken Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya kadar her mevsim yoğunluk oluşturuyor.



‘Yakın’ atak



Son turizm verisi olan Türkiye’nin 2019 Ocak-Ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 6.7 milyon ile Rusya, 4.6 milyon ile Almanya, 2.4 milyon ile İngiltere oldu. Türkiye’nin önemli tanıtım faaliyetlerinin odak noktasında olan yakın ülkelerden ise 2019’da verimli dönüş alındı. Bu ülkelerin başında ise Polonya var. Polonya’dan Türkiye’ye yılın 10 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 850 bine yaklaştı. Romanya’dan gelen turist sayısı da yüzde 20 artışla 700 bin oldu.



Artan kapasiteyi pazara sundu



Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, uçak talepleri ve rezervasyonlara bakıldığında 2020’de yabancı turistin Türkiye tercihinin çok iyi göründüğünü söyledi.



Tur operatörü tarafında ise Hollanda, Belçika gibi Benelüks Ülkelerinden iyi bir dönüş olduğunu anlatan Karaer şu bilgileri verdi:

“2020 için Türkiye’nin turizm sezonuyla ilgili her şey gayet olumlu. Bizim sunduğumuz uçak kapasitesi anlamında da artış var. Almanya’da yüzde 40 bir artışı pazara sunduk. Hollanda ve Belçika tarafından yüzde 15 artış yaptık. Türkiye’de turizmin kalbi Antalya’da atıyor. Bu yıl yabancı turist sayası 15 milyonu geçiyor. Ağırlığını Rus pazarı oluşturdu ama amacımız Avrupa pazarında da artışın olması ve homojen bir şekilde dağılması.”









Polonya öne çıkıyor



İngiltere pazarında önemli bir artış olacağını öngördüklerini belirten Karaer, Polonya pazarının ise yükselen grafiğiyle uzun zamandır dikkat çektiğini ifade etti. Karaer, Romanya pazarından da özellikle 2019’da yaşanan talep artışının 2020’de daha fazla hissedileceğini dile getirdi.



Ege pazarını büyütecek



Romanya’nın en büyük Tur Operatörü Christian Tour’un Türkiye’deki ITS şirketinin Genel Müdürü Şaban Atalar, 2019’da Romanya’dan Antalya’ya 50 bin turist getirdiklerini kaydederken, pazarın Türkiye açısından potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.



2020’de Romanya’dan Antalya ve Ege’ye 73 bin turist getireceklerini belirten Atalar, “65 bini Antalya olacak. 8 bin kişi Ege’ye. Antalya’la hava yolu ile 2019’da gelen Rumen sayısı ise 210 bin oldu. Aynı şekilde Polonya pazarından da Türkiye için paketler oluşturuyoruz” dedi.



Planlanmış rezervasyonlarını Türkiye pazarına olan talebin arttığını gösterdiğini vurgulayan Atalar, Antalya’nın ardından Ege Bölgesi için gelecek dönemde daha yüksek kapasiteler oluşturmayı düşündüklerini kaydetti. Atalar, “Ege Bölgesi için 2021’de daha fazla paket oluşturacağız. Polonya da 2021’de Ege’ye daha çok açılacak” diye konuştu.



Şavşat’tan Datça’ya kültür rotası









Peki yabancıların Türkiye’ye olan talep artışları büyümeye devam ederken, iç pazarda durum ne olacak? Jolly, 2019’da kat be kat artan kültür turizminin 2020’de de ağırlığını korumasını bekliyor. Yerli turist, deniz/kum/güneş turizminin yanı sıra yıl içinde kültür turu konseptlerini de fazlaca değerlendirecek. Jolly’den yapılan açıklamada, özellikle dikkat çeken merkezler ise şöyle:



“2020 turizminde Türkiye’de öne çıkacak destinasyonların arasında Doğu Karadeniz’de Artvin Şavşat, Macahel ve Kaçkar Dağları; Doğu Anadolu’da Van, Ağrı, Sivas, Erzurum, Erzincan, Bitlis; Güneydoğu Anadolu’da her zaman gözde olan Gaziantep, Mardin; Doğu Akdeniz’de Hatay; Ege’nin saklı köylerinden Tire, Doğanbey, Ödemiş, Akyaka’yı sayabiliriz. Türkiye’nin en erken ısınan ve en geç soğuyan bölgesi olan Akdeniz’in özellikle ‘Türk Rivierası’ olarak adlandırılmaya başlanan Antalya bölgesi Belek, Kemer, Side, Alanya ve Lara lokasyonları ile 2020 yılında da ön plana çıkmaya devam edecektir. Birbirinden güzel adaları ve koyları olan Ege bölgesinde ise her sene olduğu gibi Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme ile son birkaç senedir özellikle kalabalıktan uzaklaşarak bir sahil kasabasında tatil yapmak isteyenlerin tercih noktası Datça popülerliğini sürdürecektir.”



Yerli turistin yurt dışı rotalarına ilişkin de ipuçları veren Jolly: “İçsel bir yolculuk, eşsiz bir deneyim sunan Uzak Doğu; Baltık mimarisine hayranlık uyandıran İskandinavya, ışıkların büyülü dansına şahit olunan Finlandiya; yaz mevsiminin yaklaşık 9 ay boyunca devam ettiği hem kültürel hem de doğal güzellikleri ile Akdeniz’in inci adası olarak bilinen Kıbrıs tatil tercihleri arasında ön planda olacaktır.”



‘Deneyim’ öne çıkıyor



2020 yılında öne çıkacağı öngörülen turizm türü ise deneyim turizmi olacak. Bu kapsamda keşif, fotoğraf, gurme lezzetler, festivaller, doğa trekking alternatiflerinin deneyim ile bir araya gelmesi

bekleniyor.