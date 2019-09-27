Yabancı yatırımcıdan Türk vatandaşlığına büyük ilgi

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Türk vatandaşı olmak için gereken yatırım tutarlarında değişiklik yapılmıştı. Buna göre, daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara indirilmişti.

En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın alınması hükmü de yönetmelikle değiştirilmiş, söz konusu rakam 250 bin dolara düşürülmüştü.

İlk sırada Iraklılar var

Yatırımcıların aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olan yabancıların sayısı 9 bin 962’ye ulaştı. Yatırımla Türk vatandaşlığı alanlarda ilk sırayı 327 yatırımcıyla Iraklılar çekti. Iraklıları, 240 yatırımcıyla Afganlar takip etti. Türk vatandaşlığı hakkı kazananlar arasında ilk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise 170 yatırımcıyla Filistin, 110 yatırımcıyla Mısır, 66 yatırımcıyla Libya, 44 yatırımcıyla Lübnan, 29’ar yatırımcıyla Saint Kitts ve Nevis Federasyonu ile Suudi Arabistan, 28 yatırımcıyla Azerbaycan, 26 yatırımcıyla Pakistan, 24 yatırımcıyla Sudan, 22 yatırımcıyla Rusya, 21 yatırımcıyla Cezayir ve 19 yatırımcıyla ABD olarak belirlendi.

Çinlilerden çok talep var

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, 3 bine yaklaşan yabancının Türk vatandaşı olmasının son yıllarda atılan adımların önemli bir sonucu olduğunu belirtirken, ilerleyen dönemde sayının daha da artacağını söyledi.

Yabancıların Türkiye piyasasını yakından takip ettiğini anlatan Durbakayım, “Türkiye her zaman takipte oldukları ve potansiyeline inandıkları bir ülke. Şimdi Çinlilerden de büyük talep var. Türkiye’deki ticari faaliyetleriyle ülkeyi daha yakın tanıyorlar” dedi.

‘Değerimizi koruyalım’

Vatandaşlık için gayrimenkul alımında gerekli 250 bin doların Türkiye için iyi bir oran olduğunu anlatan Durbakayım, “Daha önce 1 milyon dolar olan oran çok yüksekti. 250 bin dolar ise tam ayarında. Daha düşük olmaz. Türkiye’nin de bir değeri var. Bu değeri korumamız lazım” diye konuştu.