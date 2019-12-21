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    HaberlerEkonomi Haberleri Yabancı ziyaretçi AVM’leri büyüttü
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    21.12.2019 - 07:50 | | Hanife BAŞ

    Yabancı ziyaretçi AVM’leri büyüttü

    Türkiye’de alışverişi ve perakendeyi Çinli turistler hareketlendirmeye başladı. İstanbul’da en çok turisti ağırlayan AVM’lerden olan İstinye Park dahil olmak üzere pek çok AVM, yabancı ziyaretçilerle büyüyor.

    Yabancı ziyaretçi AVM’leri büyüttü

    İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, alışveriş merkezlerine gelen yabancı turist sayısının yüzde 110 arttığını belirterek, “Yabancı turistler arasında Çinliler başı çekiyor. İran, Katar, Kuveyt ve Mısır’dan da gelenler arttı. Kişi bazında turist sayısındaki artış yüzde 110 oldu. Yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçi sayısındaki oranı yüzde 10’u oluşturuyor. Ciro içerisindeki payları da yüzde 20 oldu. Alışverişlerde geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yabancı ziyaretçilerin cirosundaki artış da yüzde 22 oranında gerçekleşti” dedi.
    Bu yıl Çinli turistin Ortadoğulu turisti geçtiğini de kaydeden Berk, “Geçen yıl da Çinliler öndeydi. Ancak fark çok azdı. Bu yıl arayı açtılar. Çinlilere fırsat verildikçe, ülkeye uçuşlar arttıkça sayıları daha da artacak. Çinlilerin sepet ortalaması normal bir müşterinin iki katı. Alışveriş merkezimizde Ortadoğulu turistler için mağazalara verdiğimiz satış eğitimlerini, Çinli turistler için de verdik. Çok farklı karşılama ve selamları oluyor. Onların kültürüne uygun nüanslara dikkat edince memnun oluyorlar. Çinliler daha çok lüks markaları alıyor. Altın rengini seviyorlar” diye konuştu.

    17 milyon ziyaretçi

    Berk, Ortadoğulu turistin de iyi gittiğini, İstanbul’da yapılan tax free’nin üçte birinin İstinye Park’ta yapıldığını aktardı. Berk, 2019 yılının dünya için olduğu gibi Türkiye için de biraz çetrefilli geçtiğine işaret ederek, ancak AVM olarak kendilerinin cirolarını yüzde 20 artırdıklarını, ziyaretçi sayısının da 17 milyona ulaştığını aktardı. Berk, Her şartta büyümeye devam ettiklerini de belirtti.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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