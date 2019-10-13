Yağ yağ değil, bal bal değil, eti hiç sormayın

Gıdada tağşiş yapanlar artık hangi ürüne ne katacaklarını şaşırdı! Gıda arsızları, her geçen gün daha fazla üründe, daha fazla işlem yaparak yediklerimizi burnumuzdan getirmeye devam ediyor! Gıda maddelerine karıştırmadıkları başka madde kalmayan firmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden ifşa edildi. Buna göre, tağşiş ve taklit yapan firmaların sayısı artmaya hızla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde kamuoyuna duyurulan listede 618 firmanın 1211 parti üründe taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi kullandığı tespit edildi.

Listeye göre yine en büyük tağşiş oranı zeytinyağı ve hazır gıdalarda görüldü. Ardından tereyağı, peynir, salça, baharat gibi ürünler geliyor.



Hayatla oynuyorlar

Çaya baharata salçaya bol bol boya ekleyen firmalar, baharat kilogramı fazla çıksın diye yer fıstığı eklemeyi de ihmal etmemiş! Ancak özellikle son yıllarda pek çok çocukta rastlanmaya başlayan ‘yer fıstığı alerjisi’nin ölümcül olabileceği biliniyor.



Firmaların en çok üzerinde oynadığı ürünlerden biri de bal! Bal alırken dikkat edin! İçinde hiçbir şeker oranı tutmayan onlarca ürün bal diye satılıyor!



Enerji içecekleri, bitki çayları ve kahvelerde ilaç etken maddesi var. Bu ürünler de bakanlık tarafından sıkça denetleniyor.



‘Gurme’ dediler, ‘at’ çıktı!



Salamdan sucuğa, lahmacun harcından kebaba kadar onlarca üründe kanatlı, sakatat eti ve soya bulundu.

Kıymaya karıştırmadıkları ürün kalmayan gıda arsızları, kanatlı eti, tek tırnaklı eti bile katmış. Kavurma gibi pek çok üründe yine at, domuz ve eşek eti (tek tırnaklı) kullanımı sıkça rastlanıyor. Piyasada markasında ‘gurme’ adı da geçen firma, ürünlerine bol bol kanatlı ve tek tırnaklı eti de katmış!



Türkiye’nin dünyada markalaştırmaya çalıştığı zeytinyağı da gıdada en fazla karışım yapılan ürünlerden. İçinde ayçiçek yağı, düşük kalite yağ karışımları var. Listede yaygın markaların ürünlerinde de tespitler söz konusu.



Süt ve süt ürünleri de gıda yüzsüzlerinin en çok karışım yaptığı ürünlerden. Peynirde jelatin, yağ, nişasta karışımı bol! Yoğurtta sığır geni, ayranda ilaç etkin maddesi var.



Listeye bakın!



Bu firmaların ayrıntılı isimleri ve bulundukları şehirler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde tek tek yayınlandı. Yaygın marka ve ürünlerin de yer aldığı listeyi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesine girerek ‘kamuoyuna duyuru’ başlığında inceleyebilirsiniz. Veya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1071/Kamuoyuna-Duyurulur adresiyle direkt de ulaşabilirsiniz.



Şikâyet edilmeli



Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde bakanlığın yürüttüğü denetimler yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu belirtilen duyuruda, tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri çağrısı yapılıyor.



Denetimler arttı



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan kamuoyu bilgilendirmesinde, bakanlığın denetimleri artırarak gıda suçu işleyenlerle mücadeleye devam ettiği belirtiliyor. Duyuruda, yayınlanan yeni listenin ne kadar büyük boyuta ulaştığı da görülebiliyor. Buna göre taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün belirlenirken, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulduğu görülüyor.