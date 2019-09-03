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    HaberlerEkonomiYapı Kredi’de gümrük teminatı elektronik oldu
    03.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Yapı Kredi’de gümrük teminatı elektronik oldu

    Yapı Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıdı.

    Yapı Kredi’de gümrük teminatı elektronik oldu

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan Yapı Kredi, bu alanda bir ilke imza attı. Yapı Kredi müşterilerinin yanı sıra gümrük müdürlüklerinin de hayatını kolaylaştıracak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan şunları kaydetti:

    “Kasım 2018 itibarıyla elektronik ortama taşıdığımız teminat mektuplarının kapsamını bu uygulamayla daha da genişletmekten mutluyuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e-teminat mektuplarıyla ilgili hazırlanan  tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra sistemsel gereksinimleri hızlı bir şekilde tamamladık. Bu uygulamayla müşterilerimiz şubelerden kağıt ortamında aldıkları ve gümrük müdürlüklerine yine kağıt ortamında ulaştırdıkları mektupları, artık Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen sistem üzerinden çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Aynı  zamanda gümrük müdürlükleri de işlemlerini sistem üzerinden, daha güvenli, hızlı ve kolay takip edilebilir bir şekilde gerçekleştirebilecek.”

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